Tendencias primavera-verano 2027: lo que se viene para tu guardarropa

El cierre de las principales pasarelas del norte global y los registros visuales del street style, en ciudades como Copenhague, actúan como el termómetro indispensable para proyectar la indumentaria que desembarcará en el hemisferio sur.

Lejos de las imposiciones rígidas de la alta costura tradicional, el repertorio estilístico que asoma de cara a la temporada cálida prioriza la ligereza textil, el confort y la resignificación de los básicos de guardarropa.

Con un fuerte anclaje en el movimiento effortless (la elegancia sin esfuerzo), la transición estacional propone incorporar dinamismo mediante la contraposición cromática, los acabados artesanales y una marcada hibridación entre el calzado de playa y la sastrería urbana.

El color azul y las ojotas urbanas: los nuevos básicos para el verano 2027

La paleta cromática que define las tendencias del verano europeo encuentra en el color azul al reemplazo natural del negro, para las altas temperaturas.

Azul cobalto: la tonalidad que se impone para el verano 2026 / 2027.-

Esta tonalidad se impone en un abanico que abarca desde la suavidad del celeste pastel en camisas de lino y trajes livianos, hasta la intensidad del azul cobalto y la sobriedad del azul marino sobre satén y denim lavado.

Azul cobalto: la tonalidad que se impone para el verano 2026 / 2027.-

Paralelamente, una de las mayores novedades del diseño urbano para el verano 2026 / 2027 es la consolidación de las ojotas en la ciudad. Ya no limitadas a la arena, las versiones confeccionadas en cuero con tiras finas minimalistas se combinan con pantalones anchos de lino, vestidos faja y faldas fluidas, aportando frescura sin resignar sofisticación.

Las ojotas en la ciudad, la tendencia que viene para el verano 2026 / 2027.–

Estampados clásicos, flecos artesanales y color block: las tendencias del verano europeo

El dinamismo textil se apoya en el retorno de los detalles con movimiento, junto a los patrones geométricos tradicionales.

Los flecos, parte de las tendencias para el verano 2026 / 2027.-

Siguiendo el legado de la estética boho chic, los flecos se posicionan como el recurso artesanal por excelencia en terminaciones de kimonos, pañuelos de seda, trajes de baño y bolsos de rafia.

Las estampas con lunares se imponen en el verano 2026 / 2027.–

En el plano de las estampas, los lunares (polka dots) de impronta mediterránea y las rayas verticales —en escalas oversized y telas semitransparentes— revitalizan el repertorio cotidiano.

El color block resurge en el verano 2026 / 2027.–

Por último, como contrapunto a la hegemonía de los tonos tierra y el minimalismo neutro, el color block resurge con fuerza para cruzar bloques cromáticos enérgicos —como naranja con azul o verde con rosa—, cerrando una guía de estilo versátil y luminosa para la próxima temporada.