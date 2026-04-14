Inflación | Río Negro registró un IPC del 1,88 % en marzo 2026 y marcó una baja respecto a febrero

Después de la suba del 2,97% registrada durante el segundo mes del año, este 14 de abril se dio a conocer el dato oficial del IPC correspondiente a marzo 2026.

Según los valores publicados, Río Negro registró el mes pasado una inflación mensual del 1,88 %, lo que representa una importante desaceleración en la suba de precios.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro publicó este martes el informe oficial del Gobierno con el cual detalló que la variación interanual (marzo 2026 versus marzo 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 23,23 %. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 7,33%.

Inflación de marzo en Río Negro: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó en marzo 2026 fue el de Artículos Personales y de tocador con el 4,08% y una variación interanual del 42,52%.

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