Inocencia Fiscal II: tres claves para entender el proyecto del Gobierno que busca sacar los «dólares del colchón»

El Gobierno obtuvo dictamen en comisión para el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que sentó las bases para su tratamiento en la Cámara de Diputados y su posterior paso al Senado.

La iniciativa representa una prioridad para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien apunta a otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes frente a eventuales cambios de gestión y alentar que saquen los «dólares del colchón», estimados en 170.000 millones de dólares.

Claves para entender el proyecto de Inocencia Fiscal II

Tres claves para entender el proyecto de Inocencia Fiscal II que impulsa el Gobierno:

1) Limites de ingreso

La iniciativa que impulsó el oficialismo incluye modificaciones en las condiciones de ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La versión que se aprobó en diciembre en el Congreso fijaba límites estrictos: solo podían adherir quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a 10.000 millones de pesos. Esto despertó el reclamo de tributaristas que afirmaban que estos topes impedían la entrada de muchos contribuyentes y reclamaron su eliminación.

Según lo precisado por especialistas, la eliminación de estos umbrales resulta fundamental para ampliar la base de beneficiarios. Sin embargo, hay una letra chica sobre exclusión.

En relación a la determinación de discrepancias significativas, la propuesta refuerza la precisión de los parámetros que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar diferencias en las declaraciones juradas. De acuerdo a lo informado, se establecen parámetros más concretos para determinar cuándo existe esa discrepancia y también, se incorporan mecanismos que permiten morigerar sus consecuencias.

La nueva redacción indica que la discrepancia se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%. Además establece un umbral mínimo: si la diferencia reclamada supera el 15%, no se aplicará la exclusión del régimen si ese monto no alcanza el 5% del valor de evasión previsto en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria.

2) Cambios para funcionarios

Un punto en el que el Gobierno tuvo que ceder fue en la posibilidad de que los funcionarios puedan sacar dólares del colchón. Luego del escándalo del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su adhesión al RSG en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito, la administración libertaria decidió cambiar su postura.

Entonces, ahora en caso de que se apruebe el proyecto, los funcionarios podrán adherir al RSG, pero no podrán sacar los dólares del colchón. El artículo del dictamen indica: «Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme la categorización realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley, podrán ejercer la opción de adhesión -o, en su caso, de permanencia- a la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias, al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término, de corresponder, bajo esta modalidad. En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen».

3) Beneficios para pymes

El proyecto al hablar sobre un régimen de multas, incorpora reducciones automáticas para ciertos contribuyentes y un esquema especial para sanciones formales previas. La gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, marcó: «El proyecto incorpora reducciones para determinados contribuyentes y un régimen especial para multas formales anteriores. Creo que hay que mirar esta modificación también en el contexto de los valores que alcanzaron las multas después de las actualizaciones. Algunas sanciones formales tienen hoy importes muy elevados, especialmente si pensamos en pymes y personas humanas, y el proyecto busca introducir un poco más de proporcionalidad y razonabilidad en ese esquema».

En tanto para el CEO de SCD Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, si bien implica una mejora respecto a la situación actual la reducción automática del 25% para personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas o medianas empresas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, no se revierte por completo la situación. «Hay un tema con las multas de declaraciones juradas informativas que para una sociedad son $10 millones porque no presenta un balance en PDF o se olvida de hacer una presentación de una declaración jurada informativa. Pero la reducción a $7,5 millones sigue siendo altísima para una pequeña empresa o para una persona humana que tiene poca actividad», concluyó.

Con información de Infobae