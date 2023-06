Iván Carrino: "cuanto antes abandonemos el cepo, más rápido volveremos a crecer."

Entrevista con el economista, escritor, conferencista y profesor, Iván Carrino.

PREGUNTA: ¿Cuál es tu interpretación de la baja del índice de inflación en el mes de mayo?

RESPUESTA: La inflación está en una trayectoria muy incierta. Una baja de su magnitud era esperable, pero sistemáticamente venía ofreciendo resultados por encima de las proyecciones. Esta vez ocurrió lo contrario, cuando el mercado esperaba una aceleración, ésta se desaceleró. O sea que no me llama la atención esta baja, pero tampoco me deja tranquilo. Estamos hablando del segundo peor dato mensual visto desde que se recuperó la transparencia del INDEC allá por 2016 y uno de los peores datos de los últimos 30 años.

P: ¿Cuál es el principal motivo por el cual el Gobierno no baja la inflación?

R: Por un lado, el Gobierno dice que el Banco Central no emite más para financiar de manera directa el déficit fiscal, pero el año pasado y éste han emitido una enorme suma de pesos para comprar bonos del tesoro en el mercado secundario de deuda. O sea que en materia de control de la emisión monetaria no venimos bien. Claro que toda esa inyección después se absorbe con Leliqs, pero se va generando una mala expectativa hacia adelante. Por el otro lado, y aunque el Gobierno tomara decisiones en la buena dirección, como reducir el déficit, reducir la emisión y subir la tasa de interés (un poco de todo lo cual ha hecho), enfrenta un grave problema de credibilidad. Y cuando no generás credibilidad, bajar la inflación se hace más difícil. Éste es el principal problema al que se enfrenta hoy el equipo económico.

P: Entre las propuestas electorales, se habla de una inmediata eliminación del cepo cambiario. ¿Qué opinión tenés al respecto?

R: Opino que es totalmente lo que hay que hacer. El cepo se puso para no devaluar y para “cuidar las reservas”. Bueno, en lo que va del año la pérdida de reservas es la más grande de los últimos 10. Y el dólar libre desde que se puso el cepo pasó de más o menos $ 60 a más o menos $ 500. O sea que el cepo no tiene ninguna utilidad práctica, pero sí tiene costos. A todos los exportadores les están robando parte de su rentabilidad con el control de cambios, así que cuanto más rápido dejemos de tener cepo, más rápido mejorará la posibilidad de crecimiento económico y la capacidad de exportación.

P: Otra de las propuestas es la dolarización. ¿Cuál es tu mirada sobre eso?

R: Sobre la dolarización he escrito y dicho bastante. En un país como Argentina, con tantos años de malas políticas y una especie de “adicción” al déficit fiscal, la alternativa aparece como tentadora. En definitiva, una dolarización es un caso extremo de lo que todos los países normales consiguieron hacer que fue quitarles a los políticos el manejo de la política monetaria. En los países vecinos, que no tienen inflación, la política monetaria la maneja un ente autárquico que tiene virtualmente prohibido financiar el déficit fiscal del tesoro. Bueno, si dolarizás, no es que estará prohibido, sino que será directamente imposible. Es por esto que los países que dolarizan logran bajar rápido la inflación. De aproximadamente 27 países que bajaron de forma sostenible su inflación desde la década del 80 hasta la actualidad, Ecuador fue el que más rápido lo hizo: tardó solo dos años. Dolarizar se puede hacer y traería beneficios, pero no es la única posibilidad para reducir la inflación y recuperar la estabilidad de la economía.

P: ¿A qué atribuye la “paradoja” de los restaurantes llenos en un contexto de crisis económica?

R: A que la gente no encuentra ninguna opción para ahorrar y la plata le quema las manos. Además, salvo durante la crisis de 2001 y durante la locura de las cuarentenas, es difícil ver en las grandes ciudades argentinas muchos bares, cafés o restaurantes vacíos. Cuando un negocio cierra sus puertas, otro lo abre rápidamente, es parte de la actividad normal de la economía nuestra y de cualquier otra parte del mundo. Lo que hay hoy es una combinación de un sector que está volviendo a su tendencia de largo plazo, pero también a consumidores que reciben el sueldo y no encuentran mucho para hacer que no sea consumir, porque en Argentina al no haber un horizonte de largo plazo, está castigado el ahorro. Por último, Argentina está regalada en dólares, entonces se llena de turistas que salen a comer afuera y pagan acá USD 30 lo que en otro país pagarían USD 80.

P: ¿Es posible llegar a las elecciones con la economía creciendo, como pretende el Gobierno?

R: La economía todavía tiene que recuperar su nivel máximo alcanzado en el año 2018. Desde ahí fue todo para abajo, y luego vino la pandemia y la cuarentena que destruyó la economía. Desde ese quinto subsuelo, aún estamos recuperándonos. La sequía jugó en contra de esa recuperación, pero recuperación va a seguir habiendo una vez que se supere la sequía, así que no creo que sea difícil llegar con la economía en recuperación. Pero hay que aclarar que se trata de eso y no de crecimiento. Para crecer, y para crecer en serio, necesitamos un nuevo plan económico.

PERFIL

Iván Carrino

Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires.

Máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Máster en Economía Aplicada de la Universidad del CEMA.

Dirige Iván Carrino & Asociados, una empresa de investigación y asesoría económica y financiera.

Es Investigador Asociado de FARO UDD, el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo, en Chile.