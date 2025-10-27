Cómo quedarán las bancas de Neuquén y Río Negro tras las elecciones: radiografía en Diputados y Senadores

Luego de las elecciones legislativas de este domingo, habrá una nueva conformación del Congreso. La Libertad Avanza tendrá 107 diputados y en el Senado 20 legisladores del bloque. Así quedarán las bancas de Neuquén y Río Negro.

Los diputados y senadores de Neuquén luego de las elecciones

En Neuquén, con los resultados del domingo, en Diputados, estará Gastón Riesco y Soledad Mondaca de La Libertad Avanza. Además, se confirmó desde el espacio que Gabriela Muñoz, actual delegada de Anses en Neuquén, será el reemplazo de Nadia Márquez en la Cámara baja. En diciembre, también asumirá Karina Maureira de La Neuquinidad. En tanto, Pablo Todero, de Fuerza Patria, seguirá su mandato hasta 2027.

En el Senado, asumirán Nadia Márquez y Pablo Cervi de La Libertad Avanza. La tercera banca la ocupará Julieta Corroza de La Neuquinidad.

Foto: Cecilia Maletti.

Los que asumirán en Diputados y Senadores por Río Negro

En el Senado, por Río Negro serán parte de la nueva conformación Martín Soria y Ana Marks de Fuerza Patria. El tercer lugar lo ocupará Lorena Villaverde de La Libertad Avanza.

En Diputados Aníbal Tortoriello que fue por La Libertad Avanza, seguirá otros cuatro años. Por Fuerza Patria, asumirá la científica Adriana Serquis. Sergio Capozzi del PRO seguirá hasta 2027.

Tanto Soria como Villaverde pasarán de la Cámara baja a la Cámara alta. Como publicó este medio, en lugar del primero podría ir Graciela Landriscini, pero también se especula que se deje lugar al tercero que estaba en la lista, el cipoleño dirigente del Frente Grande Marcelo Mango por la ley de paridad de género. En reemplazo de la libertaria iría la cipoleña Natalia Chemor por la prioridad del género en los reemplazos, aunque estaba Miguel Muñoz como segundo en la lista del 2023.

Martín Soria desde Roca destacó la «unidad del peronismo». (Foto: Juan Thomes).

El oficialísimo con más bancas en el Senado

El oficialismo nacional engrosará su bancada en la Cámara alta, tras imponerse en seis de las ocho provincias en las que se renovaron senadores. Pasará de tener de 7 a 20 legisladores del bloque.

Los escaños que se pusieron en juego fueron en Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires.