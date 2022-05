Julián Corvaglia: “No solo hay que discutir el gasto, también hay que revisar la estructura de ingresos”

Un tema recurrente en análisis y medios de comunicación es la estructura tributaria argentina y la necesidad de una reforma. A ello se refirió el Doctor en Ciencias Sociales Julian Corvaglia. En diálogo con PULSO el especialista reconoció la necesidad de un estado más eficiente, pero propone también la urgencia de una revisión en la estructura de ingresos.

PREGUNTA: ¿Cómo ve la estructura fiscal en Argentina?

RESPUESTA: La primera impresión es que hay un enorme mito acerca de que en Argentina existe un infierno fiscal y que los impuestos ahogan la economía. Cuando se compara con otros países, resulta que en la región Brasil y Uruguay tienen mayor presión impositiva que nuestro país, medida como recaudación en porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). Si se compara con países europeos, la presión impositiva argentina está muy por debajo. Dinamarca por ejemplo tiene una presión impositiva del 46% del PBI, mientras que en Argentina es del 28,6%.

P:¿Es una estructura tributaria progresiva?

R: Hay dos discusiones. Una es si cobramos muchos impuestos, y la otra es a quienes se los cobramos. Una de las funciones del sistema impositivo cuando se trata de una estructura progresiva, es fomentar la igualdad social. Eso se mide mediante el coeficiente de Gini. En Argentina el coeficiente de Gini no cambia midiendo antes y después de impuestos, mientras que en Europa por ejemplo, el cambio en el coeficiente de Gini antes y después de impuestos es notorio. Este último es un claro ejemplo de una estructura impositiva que no es solo una herramienta para recaudar, sino para equilibrar las cargas en base a la capacidad contributiva.

P: ¿Qué opina de un impuesto a la renta inesperada?

R: Entiendo que la idea es correcta. Por lo que he escuchado afectaría solo al 1% de las empresas. Hay un discurso respecto a que este tipo de impuestos son propios del comunismo. Pero si se investiga un poco resulta que el presidente Roosevelt en la segunda guerra mundial estableció en EEUU un tributo sobre la renta extraordinaria, y también el presidente Tony Blair en Gran Bretaña implementó una medida similar. Estamos en un país con 38% de pobreza, no debería ser una discusión distribuir mejor el ingreso.

P: ¿Qué análisis realiza del Impuesto a las Ganancias?

R: Nuevamente, la mejor forma de entender si en Argentina la presión tributaria sobre los que más tienen es alta, es comparando con la situación que existe en otros lugares del mundo. Si uno mira cuanto se recauda por Impuesto a las Ganancias sobre personas físicas en nuestro país respecto al resto del mundo, el contraste es elocuente. Dinamarca 24% del PBI, Islandia 14%, Nueva Zelanda 12%, Alemania 10%, Reino Unido 9%, Francia 9%. En Argentina ese ratio es del 2%. Y no solo ello, sino que Argentina hace recaer más el Impuesto a las Ganancias sobre las empresas, y luego las empresas tienen la capacidad de trasladar esa presión fiscal a los precios.

P: A eso se suma la evasión…

R: Es que los sectores de alto poder adquisitivo tienen un enorme abanico de opciones y alternativas para evadir los impuestos, que los sectores de menos poder adquisitivo no tienen. Un estudio reciente de la organización Tax Foundation, indica que en Argentina se deja de recaudar un 4% del PBI por la evasión de empresas multinacionales. No hablamos de una pyme de barrio que no llega a cubrir los costos laborales. Generalmente se hace mucho énfasis en la necesidad de bajar el gasto, pero también es imprescindible revisar la estructura de ingresos.

P: ¿Es necesaria una reforma de la estructura tributaria?

R: Si. Pero una reforma profunda, que no tiene lugar hace años. El principal ingreso del estado por recaudación tributaria sigue siendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un impuesto totalmente regresivo que pagan por igual las personas de mayor poder adquisitivo, los pobres o los desempleados. Nadie duda de que es necesario hacer al estado más eficiente, que gaste mejor, que gaste bien, y que sea más eficiente en los servicios. Pero siempre el énfasis es el ajuste, y también es una discusión valida el hecho de revisar la recaudación, y distribuir mejor las cargas. Todos queremos buenos servicios públicos, pero eso hay que financiarlo.

P: ¿Cómo encajaría esa nueva estructura tributaria en el acuerdo con el FMI?

R: La verdad es que al FMI lo que le importa es que le pagues. Pero hay ciertas cosas que señala el Fondo en las que tiene razón. Una de las recomendaciones que da el FMI es subir los impuestos inmobiliarios, y es correcto. En 2019 Argentina recaudó 0,4% del PBI en impuestos inmobiliarios. En el mismo periodo, Colombia y Chile recaudaron el doble. Hasta donde yo sé, los que tenemos enormes extensiones de tierra productiva somos nosotros. En Reino Unido o Canadá, este tipo de impuestos recauda el 3% del PBI, y en EEUU el 2,6%. Las valuaciones fiscales de la tierra en Argentina son ridículas. Otra de las recomendaciones del FMI es reducir los subsidios a la energía. Quien podría estar en desacuerdo en quitarle el subsidio a quien no lo necesita.

P: ¿Qué opina del Impuesto a los Ingresos Brutos?

R: Bueno, es un claro ejemplo de un impuesto altamente distorsivo. Y no solo ello, sino que históricamente las provincias han preferido incrementar la carga fiscal mediante Ingresos Brutos, en lugar de hacerlo mediante el Impuesto Inmobiliario. En Provincia de Buenos Aires se recauda lo mismo por Impuesto Inmobiliario que por Impuesto Automotor, y no necesito decir que Buenos Aires es la provincia con una mayor extensión de tierra fértil y productiva.

PERFIL

Julián Corvaglia es Licenciado en Sociología (Unversidad de Buenos Aires), Magíster en Ciencia Política (Universidad de San Martín) y Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO).

Se desempeña como docente en la Universidad de Belgrano.

Es investigador y especialista en temas tributarios. Su última investigación publicada en revista Mestiza se titula “Ante una estructura fiscal regresiva: Ideas para un sistema tributario más justo.