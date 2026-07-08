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Economía

Las reservas del Banco Central alcanzaron su nivel más alto desde 2019 tras una nueva suba

Bajo la gestión de Javier Milei, el récord anterior se registró a fines de mayo, al alcanzar los US$ 48.511 millones.

Redacción

Por Redacción

Banco Central de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentó un nuevo incremento en sus reservas y la cifra alcanzó su mayor nivel desde los registros de 2019.

De acuerdo a lo informado por la entidad, las reservas internacionales alcanzaron el monto más alto en siete años al superar los US$49.500 millones.

El informe que revela crecimiento en las reservas del BCRA

El cierre del martes fue clave para llegar a esta conclusión ya que así se determinó que se ubicaron en US$49.536 millones, un monto que no se alcanzaba desde el 20 de septiembre de 2019.

Durante el gobierno de Javier Milei, el valor más alto se había alcanzado a fines de mayo, cuando escalaron hasta los US$48.511 millones. Desde entonces, se registró una suba diaria de  US$1.264 millones.

Entre los factores que explican la escalada se encuentra el aumento en los depósitos en dólares, un movimiento que tiende a aumentar al comienzo de cada mes.

La entidad que preside Santiago Bausili continuó con la compra de dólares incluso durante la jornada del martes. Según el registro, compró US$25 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y llegó a las 123 jornadas consecutivas con adquisiciones.

El BCRA, desde que implementó la fase 4 del programa monetario, lleva comprados US$11.421 millones y estiman que puede llegar hasta los US$17.000 millones o superarlo. La maniobra dependerá de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.


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Reservas del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentó un nuevo incremento en sus reservas y la cifra alcanzó su mayor nivel desde los registros de 2019.

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