La apuesta de Sturzenegger por Tesla y los autos autónomos: por qué el acuerdo con EE.UU. traba su desembarco

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, brindó una extensa entrevista en donde habló sobre IA, Tesla e Infraestructura. Allí, confirmó que el Gobierno ya modificó la normativa vigente para permitir la circulación de autos autónomos y anticipó que la Ruta 14, conocida popularmente como el corredor del Mercosur, será la primera vía de la Argentina habilitada para estas tecnologías una vez que finalicen sus obras de infraestructura.

Al ser consultado por Bloomberg sobre los motivos por los cuales Tesla, la empresa de Elon Musk, aún no ha desembarcado de manera oficial en la Argentina, tal como ya lo hizo en otros mercados de la región como Chile y Colombia, Sturzenegger apuntó principalmente a las trabas legales vigentes.

El ministro señaló que el Gobierno todavía “debe trabajar” para conseguir ese objetivo, y apuntó directamente como posible limitante al cupo de importación de autos que se encuentra previsto en el actual acuerdo comercial con los Estados Unidos.

“Esos autos no chocan, no pueden chocar nunca de frente, y la gran siniestralidad nuestra de muerte es que nos choque frontal en la ruta”, destacó Sturzenegger.

En este sentido, sumó un factor económico local para justificar la medida, y advirtió que los neumáticos cuestan en la Argentina cerca del triple que en el resto del mundo, lo que lleva a los conductores a cambiarlos con menor frecuencia y agrava significativamente el riesgo de accidentes en las rutas.

Sturzenegger quiere que Argetntina sea una «Irlanda de la IA»

Más allá de la infraestructura vial, Sturzenegger propone un rol pionero para la Argentina en el desarrollo de la inteligencia artificial, buscando convertir al país en una «Irlanda de la IA» con beneficios fiscales y tributarios atractivos para la inversión.

El ministro opinó sobre lo que dijo el pensador Yuval Noah Harari, quien advirtió en el Financial Times que a una IA no se la puede enviar a prisión y que, a la vez, hará trampa para asegurar su propia supervivencia.

“Al final la inteligencia artificial está mucho más preocupada por mantenerse dentro de la ley que un humano”, respondió. Para profundizar su punto, agregó: “Si la IA se sale de la ley y se cierra o quiebra su empresa, es como la propia muerte de la IA. Así que eso no me pareció muy convincente de Harari».

Frente a las reiteradas advertencias globales sobre los riesgos catastróficos de esta tecnología, el funcionario pidió cautela a la hora de intervenir o frenar la innovación en el mercado.

“No nos adelantemos a nuestro tiempo, no regulemos por los miedos que pensamos de lo que pudo ocurrir; regulemos si tenemos un problema”, afirmó contundente. Para el despliegue comercial de firmas operadas íntegramente por robots, explicó que se precisará un esquema legal para que la tecnología no sea demasiado costosa de implementar: “Para eso se inventó la sociedad de responsabilidad limitada, para de alguna manera ir acotando los riesgos, y eso fue lo que permitió el crecimiento del capitalismo”.

Deuda, desempleo y el rumbo de la economía

Durante la entrevista, Sturzenegger también abordó temas sensibles de la macroeconomía local, vinculados a la desregulación del mercado de capitales, la emisión de deuda y las cifras oficiales de trabajo.

En materia financiera, precisó que las emisiones por debajo de los 100 millones de UVAs ya no requieren una autorización previa de la Comisión Nacional de Valores. “Para una pyme que busca ir al mercado de capitales para hacer una ON es todo mucho más fácil”, señaló el ministro, destacando la agilidad del nuevo sistema frente al esquema burocrático anterior.

Ante la consulta periodística sobre si esta falta de regulación estricta podría ahuyentar a los capitales extranjeros, Sturzenegger relativizó el riesgo y defendió el modelo aplicado por el Gobierno. “Lo que nosotros hacemos no es muy diferente a lo que hace Toronto, lo que hace Viena, lo que hace Frankfurt”, respondió el funcionario, planteando que las estructuras demasiado complejas solo terminan empujando a los inversores calificados a canalizar sus ahorros por otras vías alternativas.

Por último, el ministro fue consultado por la suba de la desocupación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Lejos de mostrar alarma por el salto del desempleo del 5,7 al 7,5 por ciento reportado por el INDEC, relativizó el dato oficial y lo atribuyó a un fenómeno de fondo vinculado a la «monotributización del trabajo». Sobre este punto, argumentó: “El desempleo está más constante, y un desempleo constante y una fuerza de trabajo que crece quiere decir que la economía está creando empleo a un buen ritmo”.

Por otra parte, evitó hablar sobre el futuro del cepo cambiario: “N hablo de esos temas, mucho menos darte una proyección; eso ya va a ser una definición que la va a ir tomando a su debido tiempo el ministro de Economía y el equipo del Banco Central”.