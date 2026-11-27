Dólar hoy: bajó el blue a $1.695 y el oficial cerró a $1.625 en el Nación.-

El dólar oficial minorista cerró este viernes 27 de noviembre 2026 a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue retrocedió hasta los $1.695 para la venta en el cierre de la semana cambiaria.

De acuerdo con las pizarras oficiales del Banco de la Nación Argentina (BNA) y los registros cambiarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la divisa minorista sostuvo la estabilidad respecto del cierre del jueves en una rueda marcada por el retroceso de las cotizaciones paralelas y financieras.

En paralelo, el balance acumulado hasta la antesala del cierre mensual muestra que noviembre 2026 concentra casi la mitad de la suba que registró el dólar mayorista en todo 2026, tras avanzar $62 (un 4%) sobre un incremento anual acumulado de $139 (un 9,5%).

Cotización del dólar hoy: cómo cerraron el oficial, el blue, el MEP y el CCL

Al término de la jornada bancaria de este viernes 27 de noviembre 2026, las principales referencias del mercado cambiario y de divisas registraron los siguientes valores:

Dólar oficial (Banco Nación) : $1.575 para la compra y $1.625 para la venta (promedio de mercado en $1.576,25 y $1.625,00).

: $1.575 para la compra y $1.625 para la venta (promedio de mercado en $1.576,25 y $1.625,00). Dólar mayorista : $1.605,00 para la venta.

: $1.605,00 para la venta. Dólar blue : $1.644,15 para la compra y $1.695,00 para la venta.

: $1.644,15 para la compra y $1.695,00 para la venta. Dólar MEP : $1.657,99 para la venta.

: $1.657,99 para la venta. Dólar Contado con Liquidación (CCL) : $1.760,91 para la venta.

: $1.760,91 para la venta. Dólar tarjeta : $2.112,50 para la venta (calculado a partir de la cotización minorista más el 30% de percepción a cuenta de Ganancias).

: $2.112,50 para la venta (calculado a partir de la cotización minorista más el 30% de percepción a cuenta de Ganancias). Dólar cripto : $1.731,35 en USDT, $1.731,61 en USDC y $1.731,44 en DAI (con puntas de compra en plataformas locales en torno a $1.735,09).

: $1.731,35 en USDT, $1.731,61 en USDC y $1.731,44 en DAI (con puntas de compra en plataformas locales en torno a $1.735,09). Otras monedas de referencia: el euro cerró a $1.720,00 para la compra y $1.800,00 para la venta, mientras que el real brasileño operó en el Banco Nación a $261,00 para la compra y $291,00 para la venta.

El peso de noviembre 2026 en el dólar mayorista y el impacto sobre el tipo de cambio real

El análisis de la evolución cambiaria del mes expone que el movimiento de noviembre 2026 explicó una porción central de la corrección nominal acumulada durante el año: