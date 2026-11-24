La actividad económica cayó en septiembre 1,2% en forma interanual, con lo cual el tercer trimestre del año cerró en terreno negativo y la economía ingresó en una “recesión técnica”, según se desprende de los datos que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Dos trimestres en baja reavivan el debate sobre la recesión

El Gobierno nacional afirmó que este resultado es un “dato estadístico y transitorio” y que la economía “ya se está recuperando”.

Se define “recesión técnica” cuando el PIB real registra dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo respecto del trimestre inmediatamente anterior.

Se denomina “técnica” porque se apoya exclusivamente en un criterio cuantitativo de corto plazo, sin exigir inicialmente la verificación simultánea de otros indicadores del ciclo.

Una recesión económica amplia incluye más factores de análisis, como el aumento del desempleo, la caída del ingreso real o el deterioro de la producción industrial.

En el segundo trimestre de este año, el nivel de actividad cedió 0,6% contra el período anterior, con lo cual a fin de septiembre se cumplieron los parámetros que determinan la “recesión técnica”. Entre enero y marzo, la economía había mejorado 0,7% frente al cierre de 2025.

Los datos difundidos por el INDEC corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que anticipa mes a mes la evolución del PIB, cuyo resultado consolidado se difunde en forma trimestral. Este dato será publicado por el órgano estadístico el miércoles 16 de diciembre.

El comportamiento regresivo de la economía durante el período abril-septiembre generó un recorte en las proyecciones anuales.

De hecho, en el acumulado entre enero y septiembre, la actividad muestra un alza de 1% frente al mismo período del año pasado, exhibiendo una marcada desaceleración.

A fin del año pasado el Gobierno dijo que estaban dadas las condiciones para que la Argentina creciera más de 5% este año, aunque en las proyecciones oficiales plasmó un menos ambicioso 3,5%, que fue compartido por organismos multilaterales y analistas.

Pero el devenir de la coyuntura hizo que a mediados de año la proyección se recortara a 2,5%. A la fecha, continúan las revisiones a la baja. La totalidad de los informes la ubican por debajo de 1%, y en algunos casos muy cerca de cero.

“Los datos del tercer trimestre dejan un piso muy bajo para el último período y los datos de octubre no son muy alentadores”, dijo el economista Claudio Caprarulo, quien añadió que “en el mejor de los casos, estamos en estanflación y si la economía no crece en el último trimestre, 2026 termina con una mejora del PIB de apenas 0,3%”.

Esto impacta en forma directa en el nivel de empleo y de salarios, que retroalimenta la desaceleración.

El Gobierno no cambia el discurso ni está pensando en medidas de fondo. Mantiene su creencia de que la caída corresponde al shock externo y a las consecuencias extendidas por la crisis financiera previa a las elecciones de 2025. Ahora le agrega las expectativas negativas por un cambio de régimen político en 2027.

La explicación oficial intenta pivotar entre las dos definiciones académicas de “recesión técnica” y recesión general.

“Para que haya recesión, tiene que haber una caída profunda del nivel de actividad que esté difundida en los distintos sectores y que se extienda en el tiempo, y eso no va a ocurrir porque ya se está reactivando”, dijeron desde el Ministerio de Economía.

Los funcionarios afirman que el repunte se produjo luego de una fuerte caída en julio que atribuyen a “factores transitorios”, entre los que enumeran “la lluvia, el mundial y el aumento del precio del gas”.

Para el Palacio de Hacienda, superado ese período, “la economía empezó a recuperarse en agosto, siguió en septiembre, y la mejora se extendió a octubre y noviembre”.

“Entonces, cuando se tienen en cuenta cuáles son los requisitos que se deben cumplir para caer en recesión, eso no va a ocurrir”, enfatizan y remarcan que la caída es “estadística, temporal y muy pronunciada en un mes”.

Además, sostienen que “los salarios reales están subiendo, el crédito se está recuperando y ese es el termómetro de la economía real”.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofreció una explicación insólita sobre la coyuntura al sostener que el EMAE que publica el INDEC “subestima la economía informal”.

No es la primera vez que el portavoz toma a la “informalidad” de la economía como un dato que debe ser considerado en los análisis.

El ministro de Economía, Luis Caputo, optó por destacar que la actividad en septiembre creció 1,1% con relación a agosto. Por otro lado, y sumó el segundo mes consecutivo de avance intermensual.

Al observar la dinámica de los diferentes sectores, no se observaron cambios con relación a los meses pasados.

El sector “minas y canteras” (energía, petróleo y minería) avanzó 11,1% interanual en septiembre, traccionando el indicador al alza.

Los datos auspiciosos son las subas de 4% en servicios públicos domésticos de “electricidad, gas y agua”, y de 3,5% en la construcción.

Entre los sectores en retroceso, sorprendió la caída de 11,2% del sector financiero. En tanto, el agro retrocedió 2% y la industria sumó otro rojo de 1,8%, mientras que el comercio mayorista y minorista sufrió una retracción de 2,2%.