La economía creció 2,3% en el arranque del año, pero con caída de la inversión

El arranque de la economía en 2026 mantuvo un comportamiento similar al de 2025, con el agro, la energía y el sector financiero como los principales motores, mientras que la industria y el comercio siguen estancados. La diferencia más sustantiva resulta la recuperación de la construcción.

El PBI avanzó 2,3% impulsado por el agro

Otro aspecto que encendió algunas señales de alarma entre los economistas es la caída de la inversión. Con este perfil, el PBI creció en el primer trimestre 2,3% en comparación con igual período del año pasado y 0,7% frente al período previo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los datos oficiales consolidan los anticipos que venían produciendo el EMAE (el indicador que adelanta mes a mes la evolución de la actividad) y los trabajos sectoriales privados.

A partir de los buenos volúmenes de la cosecha y de los aumentos en producciones como la ganadera, el principal impulso a la actividad provino del campo. El sector tuvo un crecimiento interanual de 18,1%.

En tanto, el sector energético dio una nueva muestra de una evolución constante y en el período en estudio tuvo una expansión de 12,3% en comparación con el mismo período de 2025.

Por su parte, si bien lo hizo a un menor ritmo, el entramado financiero registró una mejora en los tres primeros meses del año de 7,5%.

Aunque con otra dinámica y peso específico dentro de la muestra, la pesca aportó un avance de 27,5%.

El dato de mayor relieve del nuevo informe del INDEC es la mejora de 2,5% en la construcción, luego de varios períodos en caída. A los sectores en alza hay que añadir transporte y comunicaciones, con una evolución positiva de 2,3%, y la actividad inmobiliaria, con un crecimiento de 0,9%. El cuadro de segmentos en positivo se completa con: hoteles y restaurantes (2,8%), enseñanza (0,15%), servicios sociales y de salud (0,5%) y hogares con servicio doméstico privado (6,3%).

En la columna en rojo hay que seguir incluyendo a la industria y al comercio, a los que aún les cuesta “dar la vuelta”.

El informe precisó que la industria manufacturera tuvo una caída de 1,7% en los primeros tres meses del año con la señal a favor de desacelerar el retroceso. El comercio mayorista y minorista tuvo una merma de 0,3%, también mostrando un menor ritmo de deterioro con relación a períodos anteriores.

En los primeros tres meses del año también fue negativo el desempeño de la generación de electricidad, gas y agua para el consumo doméstico, que cayó 1,1%. La administración pública en general retrocedió 1,1% producto del ajuste constante en personal y salarios.

El mayor problema de la prolongación de este escenario es que los sectores con mayor capacidad de demandar mano de obra siguen rezagados en la recuperación.

Esto también explica que la tasa de desempleo se haya mantenido en el 7,8%, como informó ayer el propio INDEC.

El Gobierno sigue apostando a que la baja de la inflación redundará en una caída de la tasa de interés y en un aumento del crédito y del poder adquisitivo de los salarios. También espera una reanimación de la obra pública, con las diferentes concesiones y privatizaciones que se están cerrando, para empujar al sector de la construcción.

De acuerdo a la interpretación del Gobierno expresada en diferentes reuniones con industriales, este escenario traccionará en el segundo semestre un alza del consumo y la producción, que se sumará al empuje del sector externo para terminar de redondear un panorama de crecimiento sostenido de la economía.

Las estimaciones oficiales, privadas y de organismos multilaterales pronostican que la Argentina crecerá 3,5% en 2026. Sería el tercer año consecutivo de crecimiento, luego de 18 años.

Inversión

Uno de los datos preocupantes es la caída de la inversión, que fue de 9,8% interanual en los primeros meses del año. Así se profundizó la baja de 2,1% del último trimestre de 2025 (afectada por la incertidumbre electoral).

Esto muestra que los voluminosos anuncios de inversiones en distintos sectores, por el momento, quedaron en la etapa de la comunicación y no de la ejecución efectiva.

El consumo privado tuvo un crecimiento de 2,7%, desacelerándose también con relación al 4,1% previo. El consumo público cedió 0,9%.

El Gobierno se apoya en el alza del consumo privado para rechazar los cuestionamientos sobre un “estancamiento de la economía”, pero cabe aclarar que, además de la compra de bienes durables y no durables por parte de las familias, este indicador incorpora el consumo y el gasto en servicios públicos, que en los últimos meses creció por la quita de subsidios y la suba de las tarifas por encima de la inflación.

La suba del consumo privado compensó la caída del consumo público, una de las herramientas que utiliza el Gobierno para sostener el superávit fiscal.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, optó por una comunicación unidireccional y no respondió consultas.

Destacó que el crecimiento de la actividad es un nuevo máximo histórico, pero se abstuvo de hacer referencia a la caída de la inversión.

Corresponsalía Buenos Aires