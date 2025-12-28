La economía doméstica no reactiva: las dificultades de las familias para cubrir sus gastos mensuales

El gobierno de Javier Milei se encamina a cerrar el segundo año de su mandato sin haber podido reactivar la economía doméstica, que todas las semanas suma un nuevo indicador que da cuenta de las complicaciones que enfrentan las familias para cubrir sus gastos mensuales.

Los números positivos siguen concentrados en pocos sectores que no tienen la capilaridad necesaria para que los beneficios se perciban en el conjunto de la sociedad.

El dato más fresco lo aportó la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que informó una baja interanual en el consumo de bienes y servicios básicos de 2,8% en noviembre. En comparación con octubre se produjo una retracción de 1,3%, cortando así una serie de datos favorables.

La cámara también señaló que el consumo entre enero y noviembre subió 2,7% respecto de igual período del año pasado. Pero cabe aclarar que, en este caso, la base de comparación es muy baja porque en 2024 se había producido una caída superior a 7%.

La entidad aclara que la comparación 2024/2023 está distorsionada porque 2023 fue un año de consumo “inflado” por el “plan platita” del por entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. No obstante este apunte, la mejora de 2025 recorta levemente la caída de 2024 y deja al descubierto los problemas del programa económico de Milei para mejorar las condiciones de vida de la población, en especial de la clase media.

Al igual que informes privados de similar perfil, el trabajo de la entidad remarca que las dificultades presupuestarias que atraviesan las unidades familiares se profundizaron por la combinación de una baja de poder adquisitivo de los ingresos y el agotamiento de la capacidad de endeudamiento. Traducido: “tarjetas al límite”.

En ese sentido, subrayó que “el acceso al crédito continúa relativamente coartado por la volatilidad de las tasas de interés”.

Tras los fuertes aumentos que se produjeron previo a la elección de octubre, la tasa de interés comenzó a normalizarse para empresas y operaciones financieras en general, pero aún no bajó a la micro con menores exigencias para el consumo. Por ejemplo, la tasa de interés a pagar sobre saldos en tarjetas de crédito continúa por encima de 100%. Cerca del 45% de las compras en supermercados se está realizando con estos plásticos.

Este escenario es compatible con los datos oficiales del Banco Central a noviembre que revelaron que la «morosidad” en las familias trepó a 7,8%, un récord histórico.

Los préstamos personales son el rubro más afectado con un 10% de morosidad; mientras que en tarjetas de crédito se ubicó en 7,7%, en prendarios en 4,8%. Los hipotecarios son los más estables, con apenas 1% de morosos.

La caída en el ingreso real es uno de los principales motivos de esta situación. CAC estimó un ingreso nominal promedio por hogar de $2.582.000 en noviembre 2025, que muestra un leve retroceso respecto a octubre descontando el efecto de la inflación.

Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también atribuyó parcialmente a este panorama la debilidad de las ventas de Navidad, que registraron una suba interanual de apenas 1,3%.

A su vez, el último trabajo de Scentia reveló que el consumo en supermercados cayó en noviembre 7,2% interanual y acumula en el año un retroceso de 5,3%. En el caso de los autoservicios mayoristas, la merma fue de 7,6% y en el año de 5,6%. En autoservicios independientes hubo una suba interanual de 2,8%, mientras en once meses caen 0,2%.

En tanto, el INDEC publicó datos de octubre –siempre lo realiza con 50 días de rezago- donde se observó un leve avance de 2,7% en supermercados, pero bajas de 9,3% en los mayoristas y de 4,7% en los principales shoppings del país.

De esta forma, los datos que marcan la debilidad del consumo masivo se acumulan y el gobierno sigue sin poner el foco en esta situación.

Qué dice el Gobierno sobre el consumo doméstico

Para rechazar las críticas, el oficialismo se refugia en el último dato de evolución del PIB que dio en INDEC, donde se informó una suba del “consumo” de 5,5%.

Pero esta variación incluye el “consumo” de las empresas, especialmente aquellas grandes compañías que realizan “compras” puntuales en determinados bienes y servicios, pero que no llegan a derramar en la actividad diaria. Otro argumento libertario es la venta por canales on line, pero que curiosamente no son informados por la empresa que domina ese mercado.

De todas maneras, como para dar una idea de ese universo y su impacto, en el renglón de los supermercados, según el INDEC, las ventas on line representan apenas el 3,4% del volumen total de ventas.

Para el presidente y su equipo económico, el ordenamiento de la macroeconomía provocará tarde o temprano un efecto derrame que mejorará la situación general, incluyendo la reactivación del consumo doméstico.

En ese sentido, pone muchas fichas en la Ley de Inocencia Fiscal, que es un blanqueo encubierto para que las personas utilicen los “dólares del colchón”.