Menos compras, más incertidumbre: los indicadores de consumo y confianza encienden una señal de alerta

Desde el domingo cambió la atmósfera para el Gobierno. Derrota en la final, rechazo de los jugadores a ir a la Casa Rosada, difusión de datos que muestran estancamiento de la actividad, caída del nivel de ventas de productos masivos y un desplome de la confianza del consumidor.

Se desplomaron las ventas de productos masivos y la confianza del consumidor

A todo esto puede sumarse la necesidad de tener que acudir otra vez al Congreso para corregir la ley de Inocencia Fiscal aprobada hace solo siete meses. Solo hubo una brisa favorable con la mejora en la nota de la deuda de la agencia calificadora Moody’s, pero que no tuvo mayor impacto en el mercado porque ya estaba incorporada en los precios.

En las últimas horas sobresalieron los informes que dan cuenta de que el consumo diario y masivo de las familias no se recupera, lo cual le da argumento a las encuestas que sugieren que el presidente, Javier Milei, no tiene asegurado el camino a la reelección.

El trabajo correspondiente al mes de junio de la consultora Scentia reveló que el consumo en supermercados durante junio tuvo un retroceso de 2,6% en la medición interanual. La baja se produjo en un período en el que el Mundial de Fútbol alentó promociones especiales.

«Vimos una dinámica particular en torno a los partidos de la Selección, con momentos de mayor demanda concentrados en las horas previas a cada encuentro. Las categorías vinculadas a la picada y el snack muestran un desempeño destacado, impulsadas por productos como palitos salados, maní y papas fritas”, señalaron desde un supermercado líder a este medio. Sin embargo, el balance general dio en rojo.

Lo mismo sucedió en los supermercados mayoristas, que sufrieron una baja de 3,3% en junio. La tendencia fue idéntica en los comercios de proximidad, donde se verificó una contracción interanual de 1,6%. En kioscos y almacenes, el retroceso alcanzó a 4,6%. El comercio en línea volvió a destacarse con un alza de 41%, aunque desde volúmenes muy pequeños que aún no alcanzan al 5% del total.

Pero además de esta contracción interanual, se observó una merma con relación a mayo que fue de 0,9% en supermercados, 4,2% en mayoristas, 1,9% en autoservicios de proximidad y 4,4% en almacenes y kioscos.

En el Gobierno nacional mantienen el argumento de que estos datos surgen de mediciones “antiguas” que no captan el cambio de consumo, en especial a través de plataformas. Pero esta justificación choca con un argumento obvio: el comercio online tiene trazabilidad y, en buena medida, también se realiza sobre comercios formales que deben facturar y queda registrada de manera incontrastable la operación.

La muestra de Scentia incluye 8.000 puntos de venta a través de escaneo de la facturación.

Cuando se abre la muestra, se detecta que hubo baja en todos los rubros, lo que deja aún más clara la debilidad del consumo. Solo creció en bebidas con alcohol (9,4%) y sin alcohol (3,5%). Luego todos los segmentos estuvieron a la baja: alimentación (-0,5%), desayuno y merienda (-7,7%), higiene y cosmética (-3,7%), perecederos (-5,7%) y limpieza y hogar (-6,2%).

Se derrumbó la confianza

Los malos datos de junio muestran correlación con una muy fuerte caída de la confianza del consumidor.

El indicador que elabora la Universidad Di Tella se desplomó 12,3% en julio con relación al mismo mes del año pasado y 4,8% frente a junio. O sea, la debilidad que mostró el bolsillo en junio le pegó de lleno a las expectativas de la población al momento de esta encuesta que se realizó a lo largo de la primera quincena de este mes.

Con esta caída, el indicador acumula una baja de 14,16% desde el nivel máximo que alcanzó en enero de 2025, aunque aún está 14,2% por encima de enero de 2024, cuando la imagen del presidente, Javier Milei, había sufrido un serio deterioro por sus primeras medidas de gobierno.

El descenso se manifestó en todas las áreas geográficas del país: la mayor caída ocurrió en el Gran Buenos Aires con un 6,35%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con un 6,24%. En el interior, la disminución fue más leve y se ubicó en 1,68%.

Un dato que no se había visto hasta el momento es que la baja fue muy pronunciada entre los hogares de menores ingresos y alcanzó a 11,47%, mientras que en los de ingresos altos fue de solo 1,45%.

Otra respuesta llamativa es que la «Situación Macroeconómica» fue el rubro que más bajó, con un descenso del 8,49% mensual, mientras que la «Situación Personal» retrocedió un 3,89%.

En cuanto a la visión temporal, los ciudadanos mostraron resultados negativos tanto en su actualidad como en el futuro.

Las “Expectativas Futuras” mostraron la caída más pronunciada, con una disminución de 7,19%, mientras que las Condiciones Presentes descendieron 1,24%.

El subíndice de compra de Bienes Durables e Inmuebles tuvo una variación negativa de 0,48%.

Ambos escenarios –caída de ventas y de la confianza– encuentran una clara justificación en la baja del poder adquisitivo de los salarios. El sueldo disponible (luego del pago de servicios y obligaciones impostergables) en mayo se redujo 3%.

Corresponsalía Buenos Aires