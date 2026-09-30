El positivo historial de la Selección Argentina jugando en Córdoba: todos los antecedentes

Esta noche, la Selección Argentina se reencontrará con su público tras el subcampeonato en el Mundial 2026. Desde las 21:00, el equipo de Lionel Scaloni jugará el primer amistoso de esta fecha FIFA ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Además del primer partido tras la gran participación mundialista, la Albiceleste volverá a jugar en el interior después de tres años y medio. La Selección pisará nuevamente Córdoba tras más de cuatro años, en un estadio que tiene historia y varios antecedentes con grandes glorias del futbol de nuestro país.

El primer partido en la provincia data en 1980, con Cesar Menotti en el banco. La por entonces campeona del mundo tuvo a Diego Maradona en cancha y goleó a Suiza por 5-0 en un amistoso en el antes llamado Chateau Carreras. Pelusa se deleitó con un gol y con una asistencia de rabona a Ramón Díaz.

Maradona jugó en el Chateau Carreras y fue la figura con un gran nivel.

Tuvieron que pasar casi 15 años para que la Albiceleste volviera a la provincia. En 1995, en otro amistoso, la Selección derrotó 1-0 a Perú con Pasarella como DT. El siguiente compromiso en estas tierras fue en 1998. Como preparación para el Mundial de Francia, Argentina se deleitó con un 5-0 ante Bosnia, con Batistuta como máxima figura con tres goles.

Al año siguiente, volvió a jugar un amistoso y derrotó a Colombia por 2-1 con otro gol de Bati, que con este tanto llegó a las 50 anotaciones con la albiceleste, y uno del Burrito Ortega.

El recordado golazo de Batistuta tras una larga corrida desde su propio campo.

Ya en el siglo 21 y en 2009, Argentina disputó su último amistoso en este estadio antes de que se comenzará a llamar Mario Alberto Kempes. Fue victoria 2-0 contra Ghana, con Maradona como entrenador y Martín Palermo siendo la figura con un doblete.

En 2011 se disputó el primer partido oficial en Córdoba. Por la Copa América, el local goleó a Costa Rica por 3-0 en un compromiso que debían ganar si o si los dirigidos por Martino. Agüero (x2) y Di María fueron los goleadores de aquella noche, donde el público de la provincia pudo disfrutar en cancha por primera vez a Lionel Messi.

Dos meses después, Argentina disputó quizás el partido más importante de su paso por Córdoba, ya que se enfrentó en un amistoso con Brasil. El partido fue 0-0 y contó con la presencia de un figura en ascenso como Neymar y a un consagrado Ronaldinho. El clásico se disputó solo con jugadores del futbol local.

En 2012, la Selección jugó por primera en el Kempes por Eliminatorias y fue victoria por 3-1 ante Paraguay con el primer gol de Messi (de tiro libre) en la provincia.

El golazo de tiro libre de la Pulga en 2012.

En 2016 jugó dos partidos por Eliminatorias. Se disputó el único antecedente de Argentina-Bolivia en este estadio: fue triunfo 2-0 con un penal de la Pulga. Ese mismo año pero en octubre, llegó la primera derrota en el Kempes. Fue caída por 1-0 ante Paraguay, en una derrota que complicó el camino al Mundial para el equipo de Bauza

En 2018 y después del Mundial de Rusia, Scaloni tuvo su debut como local al frente de la Selección. Se enfrentó a México y fue triunfo 2-0. El último antecedente fue por las eliminatorias al Mundial 2022. La albiceleste derrotó 1-0 a Colombia y estiró a 29 partidos el invicto que poseía en aquel momento.