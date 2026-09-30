Ley de Tierras: Axel Kicillof calificó de «decisión gravísima» el fallo de la Corte Suprema

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reaccionó con dureza este miércoles ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó el recurso presentado contra la derogación de la Ley de Tierras.

El mandatario provincial tildó la resolución judicial como una «decisión gravísima» y consideró que se trata de un avasallamiento institucional que favorece la venta indiscriminada del suelo nacional a capitales extranjeros.

El conflicto judicial comenzó a gestarse a fines de 2023, cuando la administración de Javier Milei dispuso, mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, la anulación de la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional.

La normativa derogada fijaba restricciones estrictas: impedía que personas físicas o jurídicas extranjeras poseyeran más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o departamental, además de prohibir la titularidad a orillas de agua de valor estratégico.

Tras la presentación judicial de los veteranos de guerra, la Justicia Federal en primera y segunda instancia había resuelto frenar los efectos del decreto, restituyendo temporalmente las limitaciones regulatorias. Sin embargo, el máximo tribunal determinó ahora que la entidad demandante carecía de legitimación activa para promover el amparo, argumentando la ausencia de un derecho de incidencia colectiva afectado.

El descargo de Axel Kicillof ante el fallo de La Corte Suprema

A través de sus redes sociales, Kicillof sostuvo que la administración central busca avanzar por la vía judicial en reformas normativas que previamente sufrieron reveses en el ámbito legislativo nacional.

«El fallo de la infamia. La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular«, comentó Kicillof a través de su cuenta de X

EL FALLO DE LA INFAMIA

La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular.

Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno “Nacional” tuvo que retirar su… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 30, 2026

Kicillof remarcó que las instancias democráticas parlamentarias y la movilización popular habían dejado en evidencia la falta de consensos para habilitar la adquisición de inmuebles rurales sin topes.

El pronunciamiento del mandatario provincial tuvo lugar tras conocerse la sentencia dictada por los ministros del tribunal supremo, quienes revocaron la cautelar obtenida por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM).

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires (Foto: archivo)

Frente a la restauración del marco legal dispuesto por el Poder Ejecutivo, el gobernador advirtió sobre el impacto geopolítico de la resolución y cuestionó el discurso de soberanía enarbolado por la Casa Rosada. En su mensaje, el jefe del ejecutivo bonaerense contrapuso la postura de la gestión libertaria respecto al reclamo de Malvinas con las implicancias económicas del régimen de libre compra de territorios.

En días previos, Kicillof remarcó un nuevo mensaje directo al presidente de la Nación, en medio de las internas del Gobierno Nacional y Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas: «No podemos tener una política que responda a intereses que no son los nuestros. La posición que está tomando Milei es de sumisión y alineamiento automático, alejándonos de nuestra postura histórica de paz y neutralidad.

Repudiamos los genocidios, las guerras y las invasiones. Es momento de defender la soberanía y los verdaderos intereses de nuestra patria.» expresó el gobernador.