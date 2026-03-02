La recaudación impositiva se desplomó un 9% en febrero de forma interanual: fuerte caída del IVA

Corresponsalía Buenos Aires.

La recaudación impositiva de febrero cayó 9% en forma interanual y sumó el séptimo período consecutivo con resultado negativo. La mala performance se ahondó por los marcados retrocesos en los impuestos vinculados al consumo.

Con este resultado, los ingresos fiscales al cierre del primer bimestre descendieron 8,5% con relación al mismo período del año pasado.

Esta tendencia comienza a ser un foco de preocupación para los analistas económicos, dado que obligaría al gobierno a continuar con recortes en un esquema que ya no deja mucho margen.

Por otro lado, el resultado le pega en la línea de flotación al discurso libertario, dado que, dentro del actual contexto de tipo de cambio y tasa de interés, la rebaja de algunos impuestos que decidió el gobierno aún no se tradujeron en un contundente mayor nivel de actividad.

No obstante, cabe apuntar que por calendario y debido a los feriados de Carnaval febrero de 2026 tuvo tres días hábiles menos lo cual impacta en los pagos de distintos tributos. Esta situación se compensará en marzo.

Entre los datos más preocupantes se encuentra la caída del IVA que fue de 13% a $ 5,4 billones. El IVA impositivo –refleja del consumo- cedió 2% a $ 3,9 billones.

En tanto, el aduanero retrocedió 35% a $ 1,2 billones. Esta reducción se explica por la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto. Para que la caja no siga sufriendo en febrero no hubo devoluciones de IVA (en febrero de 2025 había sido $ 50.000 millones).

Tampoco se realizaron reintegros a las exportaciones

En tanto, Ganancias, otro de los impuestos clave, recaudó $ 3,4 billones, con una contracción de 1,5%.

En cambio la recaudación por retenciones ascendió a $ 434.000 millones y cayó 38% en forma interanual. Además de la rebaja de las alícuotas para el agro, a este comportamiento contribuyó una baja sustantiva en la liquidación de exportaciones del campo. La Cámara de Aceiteros informó que el mes pasado ingresaron U$S 1.289 millones, que representa una baja de 40% interanual. Esta disminución se atribuyó a menos días de actividad por calendario y feriados y a los paros que realizaron los gremios del sector.

Los derechos de importación aportaron $ 444.088 millones y se desplomaron un 26%, en buena medida por la caída del nivel de actividad.

De esta forma, los tributos vinculados al comercio exterior tuvieron una magra performance. El gobierno lo atribuyó a: la desaceleración de las importaciones por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron las cantidades importadas en los primeros meses del año anterior; la suspensión de los certificados de exclusión que regía en febrero 2025; menos días hábiles de recaudación en comparación con ese año, y a la reducción de las alícuotas.

El impuesto al cheque, otro de los tributos que es reflejo del consumo, se redujo 6,3% a $ 1.2 billones. En tanto, la seguridad social reunió $ 4.2 billones, lo cual significa una baja de 5%. A su vez, el impuesto a los bienes personales sumó $ 1,5 billones, que representa una baja de 13,6%. También cayeron los aportes y las contribuciones patronales

El único tributo que mostró incremento fue el que impacta en los combustibles que subió 19% a $ 535.000 millones.

Por la eliminación del Impuesto País, las arcas del Estado perdieron $ 5.000 millones, mientras que el por Régimen de Regularización de Activos sólo entraron $ 24 millones contra $ 15.200 millones de un año atrás.