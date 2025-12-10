La inflación de CABA fue del 2,4% en noviembre y acumula 28,3% este año: los principales aumentos

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 2,4% en noviembre y lleva 28,3% en los primeros 11 meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). En octubre había sido de 3,2%.

Inflación en Buenos Aires: los rubros con más aumentos

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el penúltimo mes del año, 1 punto porcentual por debajo de octubre.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de noviembre respondió fundamentalmente a los incrementos que hubo en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.

El jueves se conocerá la inflación nacional

El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el Indec este jueves 11 de diciembre, que se espera que también se ubique por encima del 2% por tercer mes consecutivo, según estiman las consultoras privadas.

Dos de las consultoras que realizan mediciones de precios, Equilibra y EcoGo Consultores, coincidieron en que la inflación de noviembre alcanzaría el 2,5 %.

Equilibra identificó las subas más fuertes en los rubros: Vivienda, agua, electricidad y combustibles. Transporte. Comunicación. Alimentos y bebidas no alcohólicas.

identificó las subas más fuertes en los rubros: EcoGo Consultores registró aumentos cercanos al 3 % en Alimentos y Bebidas. La firma analizó que la suba de precios se explica por «correcciones» en distintos sectores, en un mes que definieron como de «normalización» tras varios meses de baja en algunos rubros.



Noticias Argentinas