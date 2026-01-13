La carne subió más del 10% en Neuquén durante diciembre: el asado tuvo su mayor suba de todo el año

La dirección provincial de Estadísticas y Censos informó este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Neuquén de diciembre. En el último mes repuntó y fue del 2,6%, por lo que el acumulado de 2025 fue del 38,5%. Entre los mayores incrementos estuvo el precio de la carne: para las fiestas, el asado llegó a subir casi 20%.

La división que mayor suba registró en diciembre fue Transporte (5,5%) debido a los aumentos en combustibles para vehículos.

Esto estuvo seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con una variación mensual del 3,2%, que se explica principalmente por los aumentos en la carne bovina.

El podio de divisiones que más subieron durante diciembre lo cerró Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con el 2,8%, al igual que la inflación, cuya variación se debió a los incrementos de alquiler de la vivienda, gas, electricidad y expensas.

El precio de la carne, imparable: subió más del 10% en Neuquén

En el informe de la dirección provincial presentaron un relevamiento de precios medios y variaciones porcentuales de una selección de alimentos y bebidas. Allí, el promedio de los seis productos cárnicos que incluye el cuadro da que la carne incrementó más del 10% en Neuquén.

Según precisaron, el precio del kilo de asado subió 17,8% en diciembre: en promedio, pasó de valer $16.002,83 a $18.857,39. Esto fue el incremento más significativo que tuvo, dado a que en el acumulado anual registró una variación de 33,8%.

Después del asado, el que siguió en la tabla de aumentos fue la nalga: el kilo subió 10,9% y pasó de $17.965,24 a $19.926,46, en promedio.

El cuadril, por su parte, también subió más del 10% (10,5%) en diciembre y pasó de $17.957,55 a $19.836,03, aproximadamente.

En cuanto a la carne, los productos que variaron por debajo del 10% fue la paleta (7,5%), las hamburguesas congeladas (8,3%) y la carne picada especial (8,4%).

Si se compara con lo que informó el Indec en su último informe, el producto que menos subió en Neuquén (la paleta con el 7,5%) aún así incrementó más que la media que difundió el instituto nacional para la carne y derivados en la Patagonia (6,8%).