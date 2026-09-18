La mora de los créditos a las familias llegó al 12,9% y marcó un nuevo máximo en 20 años

La mora de las familias llegó al 12,9% y alcanzó su máximo en más de 20 años.

La morosidad de los créditos otorgados a las familias alcanzó el 12,9% en julio, según el Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y registró así un nuevo máximo en más de dos décadas. El indicador aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto de junio y mostró un fuerte crecimiento en la comparación interanual.

La morosidad de los hogares volvió a subir

En julio del año pasado, la mora de los hogares se ubicaba en 5,6%, por lo que en doce meses avanzó 7,3 puntos porcentuales y más que se duplicó. El ratio de irregularidad representa la proporción de préstamos con problemas de pago sobre el total de la cartera crediticia.

El deterioro fue más marcado entre las familias que en las empresas. La irregularidad del conjunto de los créditos al sector privado llegó al 7,7%, mientras que en el segmento empresarial se ubicó en 3,6%.

Según explicó el BCRA, la suba mensual estuvo vinculada tanto con una reducción, en términos reales, del stock total de financiamiento como con un incremento de la cartera irregular, aunque este último mostró una desaceleración.

Como contrapartida, la probabilidad de default de las familias bajó 0,5 puntos porcentuales, hasta el 3,9%. El sistema financiero mantuvo además una cobertura del 87,6% sobre los préstamos en situación irregular.

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