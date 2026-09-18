Cuándo llega Lionel Scaloni a la Argentina y por qué se demoró su regreso

Una gran expectativa despertó el regreso de Lionel Scaloni al país. Tras caer en la final del Mundial, y luego de ocho años de un ciclo glorioso, su renovación en la Selección Argentina no parece tan encaminada y crece la incertidumbre.

En ese contexto, su regreso a la Argentina para afrontar una serie de amistosos se vio demorado por lo que habrá que esperar por la palabra del entrenador.

Cuándo vuelve Scaloni a la Argentina y por qué demoró su regreso

El retorno de Lionel Scaloni, que estaba estipulado para este viernes, se vio demorado por la cancelación del vuelo proveniente desde Europa. Se espera que el entrenador de la Selección Argentina arribe este sábado por la mañana, alrededor de las 7.40, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Ni bien eso suceda, el entrenador del combinado nacional comenzará a preparar la serie de amistosos que afrontará la Albiceleste en esta fecha FIFA.

El itinerario será de la siguiente manera: enfrentará a Bolivia (el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba), se medirá ante Burkina Faso (el 3 de octubre, probablemente en la Bombonera) y se cruzará ante Benín (el 6 de octubre en el Monumental), en la despedida de Lionel Messi de la Selección.

En la lista de convocados se encuentra la mayoría de los subcampeones del mundo del 2026 con algunas excepciones como los jugadores que fueron suspendidos luego de aquella final. Es el caso de Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

Durante su estadía en Argentina, se espera que Scaloni mantenga reuniones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, para poder definir su futuro como entrenador del seleccionado nacional.

El mandatario de la case madre del fútbol argentino fue claro y manifestó su deseo de que el oriundo de Pujato permanezca al frente de la Albiceleste por un período más.