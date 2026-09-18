Tragedia en Roca: la familia del ciclista atropellado busca testigos para reconstruir el hecho

La familia de Dante Augusto Zinelli, el ciclista de 32 años que murió tras ser embestido por un vehículo en la zona centro de Roca, lanzó un urgente pedido de colaboración a la comunidad. El objetivo es reunir datos, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios que permitan esclarecer cómo ocurrió el hecho e impulsar la causa judicial, tras la pérdida del joven que era padre de una bebé de 6 meses.

El trágico siniestro vial se registró el pasado jueves 3 de septiembre, alrededor de las 16. Zinelli circulaba en su bicicleta cuando, en la intersección de las calles 9 de Julio y España, fue atropellado por un Volkswagen Gol. Producto del impacto, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Aunque las circunstancias del hecho continúan bajo investigación, las primeras versiones de testigos señalaron que el ciclista habría ingresado a la avenida 9 de Julio en contramano, motivo por el cual el conductor del auto no habría logrado advertir su presencia a tiempo.

La familia de Dante Zinelli solicita testigos para reconstruir lo que pasó

Ante esta situación, la esposa del joven fallecido apeló a la solidaridad de los vecinos y comerciantes del sector a través de un desgarrador mensaje que se difundió rápidamente en redes sociales:

“SE BUSCAN TESTIGOS DE MANERA URGENTE. A TODA LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE GRAL ROCA».

«El pasado jueves 3 de Septiembre por la tarde, alrededor de la 16 hs ocurrió un trágico accidente de tránsito en la intersección de calles 9 de Julio y España. Mi esposo Dante Augusto Zinelli de 32 años, quien se dirigía en su bicicleta fue embestido por un auto gol color blanco que circulaba a muy alta velocidad, el impacto fue tan fuerte que provocó su muerte de inmediato».

«Como familia, necesitamos reconstruir lo sucedido y buscar justicia ya que una bebé de 6 meses se quedó sin su padre». «Por eso, apelamos a la solidaridad de todos: Pedimos con urgencia que se comunique cualquier persona que haya presenciado el hecho, que haya pasado por el lugar minutos después, o vecinos y comerciantes de la zona que tengan cámaras de seguridad».

«Cualquier dato, por mínimo que parezca, es vital para nosotros. Si viste algo o tenés información, por favor comunicate a la brevedad al WhatsApp 2984365435. Por favor, ayudennos compartiendo esta publicación para que llegue a más personas. Mi esposo era una persona amorosa y un excelente padre, no merecía este final”.

Quienes dispongan de registros fílmicos de la zona o información sobre lo ocurrido pueden contactarse directamente al número telefónico facilitado por la familia para aportar los datos a la causa.