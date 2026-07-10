Juicio a Edgardo Kueider: el ex senador espera la sentencia en Paraguay por los US$ 200.000 sin declarar

En los próximos días, el ex miembro político nacional Edgardo Kueider aguardará la sentencia del juicio que se desarrolla en Paraguay por el intento de ingresar al país con cerca de 200 mil dólares sin declarar. El proceso también alcanza a su pareja, Iara Guinsel, y el veredicto podría conocerse el próximo lunes, luego de más de 18 meses de prisión domiciliaria.

Durante la etapa final del juicio, Kueider sostuvo públicamente que ni él ni Guinsel cometieron un delito y afirmó que esa postura quedó respaldada por los argumentos expuestos por su defensa durante los alegatos. El ex legislador evitó declarar ante el Tribunal durante el debate oral, aunque sí realizó declaraciones a la prensa paraguaya al finalizar una de las audiencias.

La Fiscalía solicitó una condena de dos años y dos meses de prisión por el delito de contrabando en grado de tentativa. La acusación se basa en el intento de ingresar a Paraguay con aproximadamente 200 mil dólares estadounidenses sin haber realizado la correspondiente declaración aduanera.

El Tribunal especializado en delitos económicos de Asunción será el encargado de dictar la sentencia una vez concluidas las instancias finales del proceso. El fallo definirá si Kueider y Guinsel son condenados por el intento de ingresar divisas sin declarar al territorio paraguayo.

Juicio a Edgardo Kueider: los cargos en su contra y cuál podría ser la condena

El hecho investigado ocurrió durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel viajaban en una camioneta Chevrolet Trailblazer desde Brasil hacia Ciudad del Este. En un control fronterizo, las autoridades detectaron el dinero en efectivo junto con otras sumas en pesos argentinos y guaraníes.

La estrategia de la defensa se apoya en que el dinero en efectivo no puede ser considerado una mercadería, por lo que entiende que la figura penal de contrabando no resulta aplicable. La Fiscalía paraguaya, en cambio, sostiene que el ingreso de divisas sin declarar configura el delito previsto por la legislación vigente.

En sus declaraciones públicas, Kueider insistió en que tanto él como Guinsel viajaron a Paraguay sin intención de cometer un ilícito y aseguró que su situación también será esclarecida en las causas judiciales que enfrenta en la Argentina.

Mientras avanza este expediente, el ex senador también fue procesado en Paraguay por presunto lavado de activos. La investigación se centra en la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción, operación sobre la que la Fiscalía sospecha que habría sido financiada con fondos de origen ilícito.

A la vez, la situación judicial de Kueider continúa complicada en la Argentina. Días atrás, la Cámara Federal de San Martín confirmó que deberá quedar detenido cuando regrese al país, en el marco de otra investigación en su contra vinculada con presuntos hechos de corrupción y lavado de activos.

Con información de Infoabe