La recesión no para: la industria pyme cayó un 20,4% anual, en junio

La actividad manufacturera de las pymes del país experimentó una notable caída del 20,4% en junio, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Esta cifra representa una retracción acumulada del 19,2% en el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior. En términos mensuales desestacionalizados, la productividad también disminuyó un 3,1%.

El informe destacó que el uso de la capacidad instalada descendió más de 10 puntos porcentuales, situándose en un 60,1% en junio. Este dato reflejó la compleja coyuntura económica que enfrenta el sector, con altos costos de producción y un poder adquisitivo en declive que afecta la demanda interna.

Según el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), elaborado por CAME a partir de una muestra de 420 industrias a nivel federal, la estabilidad de costos y precios no ha sido suficiente para contrarrestar la caída en la demanda. “Si bien este mes se mantuvo con costos y precios más estables, no alcanzó para despertar una demanda que refleja la caída en el poder adquisitivo de las familias”, señaló el informe.

Cuáles son las preocupaciones empresariales

El 35,6% de las empresas consultadas mencionaron que una reducción de impuestos sería la medida más esperada para mejorar su situación, mientras que el 14,6% señaló la flexibilización de normativas laborales como una prioridad. Ambas políticas son vistas como formas de reducir costos y aumentar la rentabilidad.

En tercer lugar, el estímulo a la demanda interna y el acceso a créditos blandos fueron citados por el 13,6% de las industrias como medidas esperadas para mejorar el panorama económico.

En cuanto a las problemáticas actuales, el 43,4% de los empresarios indicó la falta de ventas como la principal preocupación, seguida por los altos costos de producción y logística (34,9%) y las dificultades para acceder al crédito (11,1%).

Para adaptarse al contexto económico, el 37,7% de las empresas redujo gastos operativos en los últimos seis meses, el 22,6% diversificó sus productos y el 20,7% optó por reducir las horas laborales.

Recesión en Pymes, según la CAME: este fue el desempeño sectorial por rubro, en junio

Alimentos y bebidas

Este sector experimentó una caída del 17,4% anual en junio y del 4,8% en la comparación mensual. En el primer semestre, la baja acumulada es del 16,7% anual. Las industrias operaron al 58,1% de su capacidad instalada, mostrando niveles bajos para el sector.

Los feriados y las fluctuaciones macroeconómicas impactaron negativamente en el mes, aunque algunas empresas reportaron señales esporádicas de reactivación que no se sostuvieron.

Textiles e indumentaria

La producción en este sector cayó un 7,4% anual en junio y un 4,3% en comparación con mayo. Acumula una disminución del 2,7% en el primer semestre del año. Las industrias operaron al 63,3% de su capacidad instalada.

Se observó un aumento en los cierres de empresas y temor por la posible liberación de importaciones, según algunos anuncios oficiales.

Maderas y muebles

El sector registró una caída del 20,7% anual en junio y del 3% en la comparación mensual desestacionalizada. De enero a junio, la actividad cayó un 18,7% respecto al mismo período del año anterior.

La demanda sigue retraída, con consultas que no se concretan, y se espera una mejora en el poder adquisitivo para impulsar el mercado.

Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte

Este sector tuvo una contracción anual del 20% en junio y del 1,5% en la comparación mensual. Acumula una caída del 22,4% en el primer semestre. Las industrias operaron al 57,9% de su capacidad instalada.

Químicos y plásticos

La contracción en este sector fue del 30,3% anual en junio, con una disminución del 2,3% mensual. La caída acumulada en el primer semestre es del 27,2%. Las industrias operaron al 63,1% de su capacidad instalada.

Las empresas exportadoras son las que mejor afrontan la crisis, mientras que las demás no ven señales de reactivación y temen por la estabilidad del empleo.

Papel e impresiones

Este sector sufrió la mayor retracción, con una caída del 31,5% anual en junio y del 2,6% mensual. La actividad acumula una baja del 23,6% en el primer semestre. Las empresas operaron al 63,1% de su capacidad instalada, muy por debajo del 78,7% registrado en mayo.