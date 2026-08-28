Actualización de Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarás en septiembre 2026

En el marco del esquema de movilidad mensual, indexado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una actualización del 2,11% en todas las líneas de Pensiones No Contributivas (PNC) durante septiembre 2026.

Aunque el registro general del INDEC reflejó una inflación del 2,1% para julio, el organismo previsional ANSES contempla la medición precisa a dos decimales para determinar los coeficientes de ajuste.

De esta manera, los beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos verán incrementados sus haberes básicos y percibirán, de forma complementaria y automática, el bono previsional extraordinario de $70.000.

Montos de las Pensiones No Contributivas de ANSES en septiembre 2026, con bono incluido

Al determinarse por ley como un porcentaje directo del piso del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los importes de las Pensiones No Contributivas de ANSES quedan fijados bajo el siguiente esquema para septiembre 2026:

PNC por Invalidez y Vejez (70% de la mínima) : el haber básico se actualiza a $300.043,23. Al adicionarse el bono de $70.000, el importe bruto total a cobrar alcanza los $370.043,23.

: el haber básico se actualiza a $300.043,23. Al adicionarse el bono de $70.000, el importe bruto total a cobrar alcanza los $370.043,23. PNC para Madres de 7 hijos (100% de la mínima) : el haber mensual pasa a $428.633,20. Con el refuerzo estatal completo, el ingreso mensual totaliza $498.633,20.

: el haber mensual pasa a $428.633,20. Con el refuerzo estatal completo, el ingreso mensual totaliza $498.633,20. Pensión Universal para el Adulto Mayor – PUAM (80% de la mínima): el monto mensual básico sube a $342.906,55, totalizando $412.906,55 tras sumarse los $70.000 extraordinarios.

El bono de $70.000 se acredita sin necesidad de trámites adicionales en la misma cuenta bancaria, y en la fecha de liquidación del haber mensual.

Para los beneficiarios con haberes contributivos que superen el básico, el plus se liquida de manera proporcional y decreciente hasta alcanzar el tope de $498.633,20.

Comparativa de escalas: Pensiones No Contributivas vs. jubilaciones de ANSES septiembre 2026

La actualización por movilidad impacta en toda la pirámide de la seguridad social que liquida ANSES, estableciendo los siguientes valores de referencia para septiembre 2026:

Categoría previsional / Asistencial Haber básico con aumento Bono de ANSES Total consolidado de cobro Jubilación mínima $428.633,20 $70.000,00 $498.633,20 PNC Madres de 7 hijos $428.633,20 $70.000,00 $498.633,20 PUAM (Adulto Mayor) $342.906,55 $70.000,00 $412.906,55 PNC (Invalidez / Vejez) $300.043,23 $70.000,00 $370.043,23 Jubilación máxima $2.884.395,56 (Sin bono) $2.884.395,56

Septiembre 2026: cómo consultar la liquidación de las Pensiones No Contributivas en Mi ANSES

Para comprobar la acreditación de haberes, revisar los descuentos de ley y verificar los montos liquidados, los titulares de las Pensiones No Contributivas pueden acceder a su información previsional a través de los canales digitales de ANSES.

El procedimiento de consulta se realiza en simples pasos: