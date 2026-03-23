Las acciones argentinas en Wall Street saltan hasta un 12% tras la pausa de Trump en el conflicto de Medio Oriente

En una jornada marcada por la distensión geopolítica, los activos argentinos que cotizan en Nueva York registran este lunes 23 de marzo una tendencia alcista. El principal motor del optimismo financiero es el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó una tregua de cinco días en la ofensiva militar contra las plantas de energía de Irán.

Esta señal de diálogo en Medio Oriente provocó un alivio inmediato en las pizarras de Wall Street, con un impacto directo en los papeles locales. Según los datos de los paneles de Rava Bursátil, pasadas las 15:30 hs se destacan las cinco subas más importantes entre los ADR argentinos:

ADR Banco Supervielle (SUPV): +11,10%

+11,10% Loma Negra (LOMA): +7,46%

+7,46% BBVA (BBAR): +7,39%

+7,39% ADR Grupo Financiero Galicia (GGAL): +6,98%

+6,98% Irsa (IRS): +6,46%

La dinámica de este lunes cuenta con la particularidad de la ausencia de actividad bancaria en la Argentina por el feriado nacional, lo que reduce el volumen de operaciones locales y limita la liquidación de posiciones.

El análisis de Rava Bursátil resalta que este contexto de menor presión bélica permitió una recuperación de los índices tras alcanzar zonas técnicas críticas, como la media de 200 ruedas en el caso del S&P 500. Para los analistas, la sostenibilidad de este movimiento permanece bajo observación, aunque hoy se percibió una clara preferencia de los inversores por sectores con valuaciones atractivas frente a las petroleras que operaban cerca de sus máximos.

El riesgo país y el sector energético

La contracara de la tregua en Medio Oriente es la caída en el precio internacional del crudo. El barril de Brent, que había rozado los 114 dólares, retrocedió hasta la zona de los 101 dólares, impactando en las empresas del sector: YPF registra una baja del 1,31% y Pampa Energía cede un 0,57%, moviéndose a contramano de la tendencia general del Merval, que sostiene un alza del 2,20% en los 2.785.442,90 puntos.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares también reflejan el cambio de humor global. La menor aversión al riesgo permitió que el riesgo país (indicador de JP Morgan) registre un descenso del 5,20%, situándose exactamente en los 600 puntos básicos, según los monitores de Rava.

El escenario permanece condicionado por la volatilidad en las tasas de Estados Unidos, donde la Reserva Federal mantiene una postura rígida frente a las presiones inflacionarias que aún persisten en el sector energético, sin que se prevean descensos en las tasas para el resto del año.

Con el dólar MEP y el Contado con Liquidación operando con leves bajas en torno a los $1412 y $1463 respectivamente, el mercado financiero transita una «semana corta» donde el foco está puesto en el frente internacional. Los operadores coinciden en que la ventana de cinco días abierta por Trump será la prueba de fuego para determinar si este rebote es el inicio de una recuperación sólida o simplemente un respiro momentáneo ante las tensiones geopolíticas persistentes.