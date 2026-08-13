Frenan suspensiones de Vouchers Educativos a familias que adeudan cuotas: aplica a todo el ciclo lectivo 2026

El Gobierno suspendió la posibilidad de cesar la asistencia «Vouchers Educativos» a las familias que adeuden cuotas en colegios privados con subvención estatal, en medio del elevado nivel de morosidad de los hogares argentinos.

La decisión fue formalizada este jueves por la Secretaría de Educación, mediante la Resolución 505/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Qué dice la resolución sobre «Vouchers Educativos»

La medida suspende durante 2026 la aplicación del artículo 14 y el 21, inciso e, con el objetivo de garantizar que las familias beneficiarias no sufran interrupciones en la ayuda estatal durante el ciclo lectivo en curso.

El artículo 14 de la reglamentación se refiere a la regularidad en el pago de las cuotas escolares determinando que “la escuela deberá informar mensualmente por plataforma la nómina de adjudicados que adeuden cuotas”.

Además, estipula que “ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio será suspendido hasta que se regularice la situación, permitiendo luego el cobro retroactivo. En caso de acumularse tres cuotas impagas, el Voucher Educativo será cancelado”.

Por su parte, el artículo 21, inciso e, establece el cese de la prestación del beneficio por adeudar tres o más cuotas escolares. Con la actual suspensión de su vigencia, ambas disposiciones no tendrán efecto en lo que resta del año.

Esta decisión gubernamental se da en un escenario de alta morosidad para las familias argentinas que no es ajeno al pago de los colegios privados. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) calcula que el 11% de las familias registra demoras para abonar las cuotas, frente al 7% del año pasado.

En la resolución, el Ejecutivo explicó que la decisión de frenar temporalmente estos controles y posibles suspensiones mensuales fue propiciada por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa.

En relación al fundamento principal, sostuvo que la medida se da “atento a que el ciclo lectivo se encuentra en curso, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios”.

El Programa de Asistencia «Vouchers Educativos» fue creado originalmente en marzo de 2024 como una política de ayuda de carácter temporario. Está destinado a las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a establecimientos educativos de gestión privada, siempre que las instituciones cuenten con un mínimo del 75% de aporte estatal y que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

A continuación, la resolución completa:

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