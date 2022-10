Lazzari: “Algunos libertarios pecan de autoritarios al marcar al que piensa distinto”

En el marco de una serie de disertaciones organizada por la Fundación Progreso y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann, el economista y empresario Gustavo Lazzari visitó localidades de la región . En diálogo con Pulso se refirió a la situación de sus sectores productivos y dio su punto de vista sobre los temas que marcan la agenda económica y política nacional.

PREGUNTA: ¿Cuál es el motivo de la visita?

RESPUESTA: Me gusta hacer visitas a lo que llamo “la espalda de la Argentina”. Visito al sector privado de distintas ciudades Ahora se dio la posibilidad de Neuquén, Cipolletti, General Roca, Fernández Oro. De conocer productores y problemáticas muy concretas. Desde rutas que no terminan de hacerse hasta cuestiones impositivas locales y nacionales, y tratar de ofrecer un panorama de cómo está Argentina y de cómo se sale.

P: ¿Cuál es el diagnóstico que hace de la realidad regional?

R: Argentina podría desarrollar tranquilamente Vaca Muerta y tranquilamente el sector frutícola. Hay mercado y oportunidades para todos. Yo veo que en este caso están dejando caer un sector que no debe caerse, no está debidamente defendido por la política local en Buenos Aires. Un ejemplo claro es que no puede reverse terminar la Ruta 22. No es culpa de Neuquén ni de Río Negro, es una ruta nacional, pero los dos gobernadores debieran pararse en Buenos Aires y decir “señores, esta ruta la tienen que terminar”. Porque estás pidiendo dólares hoy del Club de París, y los dólares están acá.

P: ¿Qué opina del gasoducto?

R: En buena hora que se empezó, pero no creo en la idea de monorrecurso, de creer que Vaca Muerta te salva, aunque te salve. Argentina tiene 50 millones de habitantes y no todos vamos a trabajar en Vaca Muerta. El tipo que va a trabajar a otro lado también te tiene que salvar.

P: ¿Qué opina de la gestión de Sergio Massa?

R: Es poco tiempo, y todavía no lanzó el plan. Está lanzando parches. Con parches arreglás una goma pinchada pero podés tener un motor fundido. No son buenos parches, está agregando torpeza al problema.

P: ¿Cómo cuál torpeza?

R: Congelar los precios, poner los precios en las etiquetas, el “Ahora 30”, que es un mimo a un montón de personas que tiene que comprar un televisor pero no arregla nada. Massa no tomó todavía medidas contundentes para controlar la inflación. Inflación es inflar la cantidad de dinero. En Argentina hay más billetes de lo que la gente desea. Para que la gente los quiera y los ponga en plazos fijos y los tenga en sus cuentas corrientes y no tenga ganas de comprar cualquier cosa porque mañana todo sube, se requiere un plan que genere confianza. La Argentina no está trabajando sobre la confianza.

P: ¿El Gobierno apunta más a la idea de inflación de costos?

R: Los costos no determinan la inflación. La inflación es inflar la cantidad de dinero, que a su turno genera un aumento persistente en el nivel de precios. Los costos, en el mejor de los casos, te pueden generar un “saltito” de precios, pero no un aumento persistente. Aceptaría que un acuerdo de precios y salarios esté en la discusión si atrás hay un plan que genere expectativas positivas que aumente la demanda de dinero y que generen soluciones de fondo para no tener que emitir dinero para sostener el gasto. Como no está, un acuerdo no va a funcionar.

P: ¿Sería creíble un plan de Massa a menos de un año de irse?

R: ¿No aceptarías un gol en el minuto 45 de tu equipo? Yo no creo que los gobiernos no tengan tiempo de hacer los planes. Me parece desagradable decirle a la gente “te vas a morir de hambre un año más porque no tengo tiempo”. Cualquier gobierno, en cualquier circunstancia, tiene el tiempo de hacer las cosas bien. Después si la gente le cree o no dependerá de cómo lo hagas.

P: ¿Qué opina de la discusión en torno al Impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial?

R: Primero, soy bastante enemigo del Impuesto a las Ganancias. Debería ser mucho más bajo y generalizado, sin los trabajadores. No debería existir la cuarta categoría. Si querés sacarle guita a los trabajadores, llamalo de otra manera. Segundo, la discusión de los jueces está saldada, lamentablemente, porque los jueces nuevos pagan Impuesto a las Ganancias. El problema son los viejos. Y a mí no me gusta agregar bases imponibles. Hay que bajar el gasto y veremos si hay déficit o no. En ese contexto, salir a buscar bases imponibles, no va. No me parece una discusión relevante la del Impuesto a las Ganancias, es más chicana innecesaria al Poder Judicial.

P: ¿Cómo se inscribe en esa disputa ideológica entre liberales y libertarios?

R: El “liberalómetro” y el “castómetro” son cosas pavas. No me gusta que vengan con un pincel y me digan “vos sos judío, vos sos nazi”. No me marques. Si no te gusta lo que pienso, no te gusta y punto. Algunos libertarios pecan de autoritarios al marcar a una persona y, por tanto, cancelarla. No me gusta eso de que si no pensás como yo, sos inferior. Esa diferencia no es libertaria, esa diferencia es fascista.

PERFIL

Gustavo Lazzari es Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y gerente general del Frigorifico Cárdenas SRL.

También desempeña la presidencia de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA) y forma parte de la Fundación Progreso y Libertad.

Fue profesor asociado de “Fundamentos de Economía” de la Universidad de Buenos Aires (UBA).