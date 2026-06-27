Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras su renuncia: «Sabemos del difícil e inmerecido momento que atravesaste»

La Secretaria de la Presidencia respaldó al renunciante Jefe de Gabinete.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, expresó este viernes su respaldo público a Manuel Adorni luego de que el ahora exjefe de Gabinete presentara su renuncia al presidente Javier Milei mediante una extensa carta en la que denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento mediático y judicial que, según sostuvo, terminó afectando a su familia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la funcionaria aseguró que el Gobierno conoce el «difícil e inmerecido momento» que atravesó Adorni durante los últimos meses y acompañó la decisión del dirigente de abandonar su cargo.

«Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven», expresó Karina Milei.

La secretaria General definió al exjefe de Gabinete como «una persona íntegra, valiosa y muy querida» dentro del equipo de Gobierno y afirmó que su salida se produjo en un contexto de fuerte desgaste personal.

«Sabemos del difícil e inmerecido momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo», sostuvo.

Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

La carta de renuncia de Adorni

La reacción de Karina Milei llegó pocas horas después de que se conociera la carta de renuncia presentada por Manuel Adorni al presidente Javier Milei, en la que explicó que decidió abandonar la Jefatura de Gabinete para proteger a su familia frente a lo que describió como una serie de ataques y operaciones en su contra.

«Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos», escribió el exfuncionario al inicio del texto, donde agradeció al Presidente haber aceptado su renuncia.

En el documento, Adorni sostuvo que durante su gestión sufrió «interminables ataques mediáticos» y denunció que las acusaciones se extendieron a su esposa, sus hijos, familiares, amigos y allegados.

«Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados», expresó.

El exjefe de Gabinete enumeró además una serie de versiones periodísticas y denuncias que, según afirmó, fueron falsas, entre ellas supuestos viajes irregulares, gastos personales financiados con fondos públicos, contratos de su esposa con el Estado, operaciones vinculadas a criptomonedas, acusaciones de nepotismo, sociedades en Uruguay y hasta rumores sobre aspectos de su vida privada.

«Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas», aseguró.

El desgaste político y judicial

La salida de Adorni se produjo después de varios meses de controversias políticas y judiciales. Entre los episodios que marcaron su gestión figuraron investigaciones sobre su patrimonio, cuestionamientos por viajes oficiales y privados, denuncias vinculadas al uso de recursos públicos, el rol de su entorno familiar y distintas causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

En su carta, el exfuncionario sostuvo que decidió priorizar la protección de sus afectos. «El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío», escribió.

A pesar de su renuncia, Adorni ratificó su respaldo político al Presidente y aseguró que continuará acompañando el proyecto libertario «desde el lugar que le toque ocupar».

«Gracias Javier. Gracias Karina»

En el tramo final de su despedida, el exjefe de Gabinete agradeció especialmente al presidente Javier Milei y a la secretaria General de la Presidencia por la confianza depositada desde el inicio de la gestión.

«Gracias Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre», señaló.

Y concluyó con un mensaje personal dirigido al mandatario y a su hermana:

«¿Sabe qué Presidente? Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país».

«Aquí termino Presidente. Ha sido un verdadero honor servirlo a usted y con ello a la Patria. Permítame insistir: de usted y sus ideas depende el futuro de la Argentina».

«Gracias Javier. Gracias Karina».

Por su parte, Karina Milei cerró su mensaje reivindicando el paso de Adorni por el Gobierno y destacando su aporte político.