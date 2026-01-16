Javier Milei llega a Córdoba para formar parte del Festival de Jesús María: los detalles de la agenda presidencial

El presidente Javier Milei retoma su agenda y aterriza Córdoba. Este 15 de enero por la noche, el mandatario formará parte del Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

Su participación en este evento le da apertura a una serie de actividades que programó en su agenda presidencial para este fin de semana.

Los detalles de la agenda de Javier Milei

Aún no hay horario confirmado del aterrizaje de Javier Milei en Córdoba, pero se sabe que será durante la noche. Sin embargo se tratará de una breve parada ya que para el sábado, el mandatario tiene previsto tomar el avión presidencial y viajar a Paraguay.

Su visita al país vecino es clave ya que el presidente lo hará con el único objetivo de asistir a la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Pero su estadía en Paraguay también será breve porque luego de cumplir con lo prometido, emprenderá la partida a Suiz para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de de enero.

Por otro lado, Milei confirmó desde sus redes sociales que a fines de mes participará de la nueva edición del festival Derecha Fest que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el 27 de enero.