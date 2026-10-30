Dos camiones chocaron en Ruta 22 por esquivar un bache: daños materiales y derrame de harina

Dos camiones de transporte de carga chocaron este jueves sobre la Ruta Nacional 22, entre Chimpay y Chelforó. Foto: gentileza.

Dos camiones de transporte de carga chocaron sobre la Ruta Nacional 22, entre Chimpay y Chelforó, luego de que uno de los vehículos realizara una maniobra para esquivar un bache. El siniestro provocó daños materiales y la pérdida parcial de una carga de bolsas de harina. Los conductores fueron asistidos y no sufrieron lesiones.

El hecho ocurrió pasadas las 13:30, a la altura del kilómetro 1061. Según la información difundida por Bomberos, el alerta ingresó a las 13:26 y se convocó al personal mediante código rojo. También se notificó a los demás servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, una dotación constató la colisión por rozamiento entre los dos camiones. De acuerdo con los primeros datos, uno de los vehículos habría intentado esquivar un bache y parte de su acoplado se desplazó hacia la mano contraria, lo que provocó el impacto.

Bomberos trabajaron para limpiar la Ruta 22

Como consecuencia del choque, uno de los camiones perdió parte de su cargamento de bolsas de harina, que quedó esparcido sobre la cinta asfáltica.

Personal de Bomberos de Chimpay trabajó en la limpieza de la calzada para retirar los restos de la carga y garantizar condiciones seguras de circulación. Para las tareas también se desplazó una segunda unidad con apoyo hídrico.

Los dos conductores fueron examinados por personal de salud y no presentaron lesiones. En el operativo también intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel.