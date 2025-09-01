Los argentinos ya compraron más de USD 10.000 millones desde la apertura del cepo: crece la demanda de billetes

El levantamiento de las restricciones cambiarias que el Gobierno dispuso a mediados de abril disparó el apetito de los argentinos por el dólar oficial. Según los últimos datos del Balance Cambiario publicados por el Banco Central, desde la apertura del cepo hasta fines de julio, las compras acumuladas de billetes sumaron USD 10.134 millones en el mercado minorista.

El proceso fue progresivo: en abril, con apenas 12 días hábiles disponibles, se registraron adquisiciones por USD 2.048 millones; en mayo treparon a USD 2.262 millones; en junio a USD 2.416 millones; y en julio se alcanzó un salto a USD 3.408 millones, en línea con las tensiones financieras que acompañaron al desarme de las Lefi, la volatilidad de tasas de interés y la suba del dólar minorista, que avanzó un 14% y cerró en el Banco Nación a $1.380, informó Infobae.

En agosto, el mercado se mantuvo bajo presión, aunque medidas como subas de tasas de interés, licitaciones extraordinarias del Tesoro y mayores encajes bancarios contuvieron al dólar, que hoy cerró en $1.385, el nivel más alto desde la salida del cepo. Los datos oficiales de ese mes aún no fueron publicados, pero se descuenta que la tendencia se mantuvo.

El Banco Central también destacó el crecimiento en la cantidad de personas que acudieron al mercado oficial. En julio fueron 1,3 millones de compradores y 576.000 vendedores, contra los 1 millón y 544.000 de junio. El dato refleja que, pese al ajuste monetario que redujo la liquidez en pesos, la demanda de divisas por parte de los individuos sigue en aumento.

El informe también señala que el Sector Privado no Financiero fue comprador neto de moneda extranjera por USD 282 millones, y que dentro de ese grupo, las personas humanas registraron egresos netos por USD 5.644 millones, principalmente en compras sin fines específicos y atesoramiento.

El rol del consumo con tarjeta

A la demanda de billetes se suma el gasto con tarjeta en dólares, que en julio ascendió a USD 1.192 millones, un 41% más que en el mismo mes de 2024. Este monto incluye turismo en el exterior, consumo de servicios digitales (como Google, Amazon, streaming) y, en particular, compras en plataformas extranjeras de comercio electrónico como Shein o Temu, que se consolidaron como protagonistas.

Un dato relevante es que, según el BCRA, el 70% de estos consumos no presionan sobre el mercado de cambios, ya que los clientes los cancelan con dólares propios, ya sea en efectivo o en cuentas bancarias. Sin embargo, el «dólar tarjeta» —que implica un recargo del 30% para quienes compran divisas para saldar el resumen— sigue siendo una opción poco conveniente frente al uso de dólares ya disponibles.

El salto de julio coincidió con las vacaciones de invierno, cuando muchos argentinos viajaron al exterior, y con un escenario de volatilidad cambiaria tras varios meses de calma. El repunte del dólar minorista, que se había mantenido relativamente estable desde abril, volvió a encender las expectativas de devaluación.