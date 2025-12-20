Presupuesto 2026: el Gobierno no hará cambios tras la media sanción y descarta vetarlo

El Gobierno nacional no realizará modificaciones ni vetará el Presupuesto 2026, luego de que el proyecto obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa es compatible con las metas fiscales oficiales.

Fuentes de la Casa Rosada afirmaron a TN que el texto aprobado “nos sirve y no tiene ningún detalle que vaya en contra de lo que proponemos”, marcando un cambio de postura respecto de las críticas iniciales al proyecto.

Sin embargo, el Gobierno fue enfático en aclarar que no reconocerá la vigencia de las leyes que ya fueron vetadas, entre ellas la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario, y que no ejecutará las partidas previstas en esas normas bajo ningún contexto si el Senado no acepta los cambios impulsados por el oficialismo.

Argumentos fiscales del Ejecutivo

Los equipos técnicos de Nación se respaldan en que el Presupuesto 2026:

Cumple con las metas fiscales establecidas.

establecidas. No incorpora partidas adicionales derivadas de leyes vetadas.

Incluye la denominada “regla fiscal”, que impide nuevas erogaciones sin financiamiento específico.

Desde el Gobierno remarcan que cualquier gasto que no respete estos lineamientos no será ejecutado, aun cuando figure en normas sancionadas por el Congreso.

Emergencia en Discapacidad: qué propone el Presupuesto

La iniciativa presupuestaria mantiene la declaración de emergencia en Discapacidad, pero introduce modificaciones clave:

La pensión se fija en el 70% del haber mínimo jubilatorio .

. Se habilita la compatibilidad con empleo formal , siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.

, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Se prevé una compensación retroactiva para prestadores .

. Se establece un ajuste trimestral de aranceles, a cargo del Ministerio de Salud y la ANDIS, con referencia al IPC si no hay definición oficial.

Universidades: aumento acotado y revisión en 2026

En cuanto al financiamiento universitario, el Gobierno propone reemplazar la actualización automática por un esquema limitado: