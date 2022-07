Los problemas con materiales de construcción afectaron el mantenimiento de escuelas en Neuquén

La renuncia del, entonces, ministro de Economía, Martín Guzmán, terminó de disparar el escenario de incertidumbre de la economía argentina y arrastró en su paso a los materiales de construcción. Los corralones suspendieron entregas y ventas de algunos productos, subieron precios y cancelaron cuentas corriente. Este quiebre en la cadena afectó el plan de mantenimiento que se había elaborado para las escuelas de Neuquén, aprovechando las vacaciones de invierno.

El director provincial Mantenimiento Escolar de la Zona Confluencia, Luciano Saborido, indicó que el plan de trabajos se había desarrollado durante los tres meses anteriores a las vacaciones. Explicó que los períodos de receso y de fines de semana son cuando más pueden avanzar en las tareas, porque no hay presencialidad.

Sin embargo, antes de iniciar el proceso, el contexto nacional le dio un «cimbronazo» al área de mantenimiento, según describió Saborido a La Red y resaltó: «seguimos sufriéndolo continuamente».

El funcionario detalló que empezaron a tener problemas de provisión de suministros y corte de algunas cuentas corrientes, lo que hizo imposible ejecutar algunas tareas. «Los corralones dejaron de entregar hierro, cemento, es algo que nos excede absolutamente a todos», puntualizó.

Ejemplificó que, en algunos casos, no podían cambiar un artefacto porque no había entrega o no se vendía un repuesto porque no tenía valor de reposición por ser importado o que uno de sus componentes venga de afuera del país. «Es una variable que uno no puede manejar», lamentó Saborido.

Señaló que, de todo lo planificado, pudieron ejecutar 63 intervenciones, que van de un movimiento de suelos para retirar raíces, una rampa o reparación de la cubierta de los techos para evitar filtraciones. Aclaró que hay mejoras que se pueden posponer, con un acuerdo con la comunidad educativa, para el receso de verano.