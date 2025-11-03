Luis Caputo enfrenta el último pago del año al FMI y prepara el terreno para 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, afronta este lunes el último vencimiento del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un total de USD 825 millones en concepto de intereses. Aunque el pago debía realizarse el sábado 1° de noviembre, se trasladó al primer día hábil de la semana.

Según Infobae, con este giro, la Argentina cierra sus compromisos de 2025 con el organismo internacional, en un contexto donde las reservas del Banco Central volvieron a tensarse luego de semanas de intervención cambiaria. El próximo desafío será en 2026, cuando el país deba enfrentar pagos mucho más elevados y definir si podrá volver a los mercados internacionales o activar un swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones.

En el Ministerio de Economía aseguraron que los dólares para cumplir con este último compromiso están disponibles, aunque no confirmaron oficialmente si el pago ya fue ejecutado. Según fuentes del mercado, el Tesoro habría comprado USD 700 millones al Banco Central la semana pasada, en una operación que no se reflejó completamente en los volúmenes oficiales.

La consultora 1816 advirtió días atrás que el Ministerio de Economía cuenta con apenas USD 77 millones depositados en el BCRA, por lo que para cubrir los intereses deberá comprar divisas al propio Central. Una parte del pago podría realizarse con Derechos Especiales de Giro (DEGs) del FMI, que están en poder del Banco Central luego de la cancelación de las Letras Intransferibles.

Lo que viene: los desafíos de 2026 y 2027

El próximo año, Argentina deberá afrontar vencimientos con el FMI por USD 4.494 millones, entre intereses (USD 3.349 millones) y amortizaciones (USD 1.145 millones). Los primeros pagos llegarán pronto: USD 840 millones en febrero, USD 812 millones en mayo, USD 851 millones en agosto y USD 846 millones en noviembre.

A esos compromisos se sumarán dos pagos de capital, uno en septiembre (USD 801 millones) y otro en diciembre (USD 343 millones).

Para cumplir con este calendario, el Gobierno trabaja en dos frentes principales:

Negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos para activar un swap por USD 20.000 millones, que podría aparecer en el balance del BCRA en diciembre.

Reapertura del acceso al mercado internacional de crédito, una posibilidad que se fortaleció tras la caída del riesgo país de 1.100 a 600 puntos básicos luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Señales al mercado y posibles estrategias

El ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno, subrayó la necesidad de planificar con anticipación los próximos vencimientos.

«No me puedo despertar el 8 de enero a la noche y decir ‘uy, me olvidé de pagar la cuenta’. Hay que tener alternativas: recompra de deuda, acceso a capitales, o usar el superávit para comprar dólares», dijo durante su exposición en el Congreso.

Durante este año, Argentina realizó solo dos pagos al FMI, ambos por USD 825 millones en intereses, totalizando USD 1.649 millones frente a los USD 3.098 millones de 2024. La reducción se debió a la renegociación del programa firmada en abril, que suavizó el cronograma.