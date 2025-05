Marcelo Otermin: “Las inversiones son como un buen vino: los buenos resultados llegan con el tiempo”

El pasado viernes 9 de mayo tuvo lugar el evento “Vinos & Finanzas”, organizado por ICBC Investments, en una de las bodegas más emblemáticas del país como lo es Humberto Canale, ubicada en el corazón del Alto Valle del Río Negro. En ese marco, Marcelo Otermin, CEO y Chairman de ICBC Investments, dialogó con RÍO NEGRO.

PREGUNTA: ¿En qué consiste “Vinos y Finanzas” de ICBC?

RESPUESTA: La idea es destacar el factor común que tienen ambos elementos. El factor común de los vinos y las inversiones es el tiempo. Uno está acostumbrado a entender el factor tiempo en el vino. Los enólogos explican que desde el viñedo, el terroir, o la poda, hasta diseñar un buen vino, pueden pasar 10 años. Es un proceso muy largo para obtener el resultado que uno busca. Bueno, lo mismo queremos destacar en las inversiones, donde los buenos resultados llegan con el tiempo.

P: ¿Es difícil lograr un perfil inversor de largo plazo?

R: Estamos inmersos en un mundo de inmediatez. Las estrategias de largo plazo suelen estar sujetas a mayor nivel de fluctuación, y cuando aparece algún resultado que está debajo de lo esperado, o que es negativo, suele aparecer la ansiedad y se aborta el proceso de inversión. Hay una frase de Warren Buffett que ahora circula mucho con motivo de su retiro y dice que “el mercado es un mecanismo de transferencia desde los inversores impacientes hacia los inversores pacientes”. No quiere decir que uno no pueda ir modificando, retocando, revisando su estrategia. Pero uno tiene que mantener un foco en el objetivo, en el horizonte, y respetar eso.

P: ¿Cómo lidia el inversor con el riesgo sistémico argentino?

R: Estamos llenos de crisis. Pero no nos tiene que hacer perder el foco. El riesgo que tenemos está mal percibido. La percepción de riesgo que tenemos es nominal, no real. Cuando decimos real significa en términos de tasa de inflación o en términos de los mismos dólares. El que arma un plazo fijo colocando 100 pesos y espera cobrar 110, se queda contento porque está seguro que va a cobrar 110 vencido el plazo. Lo que le decimos es que en realidad hay un riesgo real, porque desconocemos el poder de compra de esos 110 a recibir en el futuro con respecto a los 100 ciertos que tenemos hoy. Uno tiene un montón de estrategias pero no se puede evitar el riesgo real.

P: ¿Está sobre valorado el dólar como depósito de valor?

R: Si vos compraste dólares en el segundo semestre de 2023, yo te diría que a precios de hoy, pagaste el dólar a 3000 pesos. Hoy ese mismo dólar te cuesta entre 1150 y 1200 pesos. Estás casi 60% abajo. Muchos responderían “bueno pero sigo en dólares”. Ahora si compraste un bono y por algún motivo el país tuvo una dificultad financiera, te lo reestructuraron y la cotización bajó un 40% o un 60%, financieramente, monetariamente, es exactamente lo mismo. Sin embargo la percepción de riesgo es totalmente diferente. En un caso te dicen “sigo teniendo los mismos dólares”, en otro caso “me incumplieron un contrato, entonces no quiero más este riesgo”.

P: ¿Qué opina de las cripto?

R: La criptomoneda es un activo difícil. Si yo miro un bono o una acción, sé que en un bono tengo un flujo de fondos prometido y puedo calcular un rendimiento, y que en una acción puedo tener estimaciones de la actividad de la empresa y hacer una estimación de qué espero al futuro. Ahora cuando voy a una cripto, es más o menos como un commodity, no tengo un cashflow asociado a eso. Uno lo puede usar como algo transaccional pero es muy difícil tener una estimación de rendimiento de largo plazo. Además, hay riesgo operacional. Bitcoin por ejemplo, se puede guardar de manera directa y segura en una billetera fuera del sistema. Pero tu clave es personal y si la perdiste no podés acceder nunca más a la cuenta.

P: ¿Cómo ve la coyuntura económica argentina?

R: El momento económico lo vemos muy bien. Este gobierno ha hecho una bandera de la política fiscal, y entendemos claramente el rol de la política fiscal en la historia argentina de tasa de inflación, default, crisis. Respecto a la política monetaria, hay una discusión en el mercado, que es la acumulación de reservas. Es un riesgo que toma el gobierno, con un objetivo que es priorizar la baja de inflación. Las reservas brutas han ido creciendo por el acuerdo con el Fondo, pero las reservas netas no han tenido una gran evolución a lo largo de esta administración, y es un riesgo a largo plazo. En lo positivo, podría decir que hay una ventana hasta fines de año, con un proceso de crecimiento de la demanda de dinero, es decir, de monetización de la economía, que está en curso, y el mercado monetario debería terminar de limpiarse.

PERFIL

Marcelo Otermin es Licenciado en Economía (UBA) y Master en Finanzas.

Fue profesor en la Universidad de San Andrés por más de 8 años enla especialidad Advanced Corporate Finance.

Con más de 36 años en el mercado financiero y la consultoría en inversiones, trabaja hace 14 años en ICBC, donde se desempeña como CEO & Chairman de ICBC Investments hasta la actualidad.