Más de 30 despidos en la fábrica de ollas Essen por bajo consumo y suba de importaciones

La fábrica de Essen en Venado Tuerto realizó un ajuste de su personal y despidió más de 30 trabajadores. Hubo además reducción de turnos y modificaciones en sus líneas de producción. La empresa es conocida por sus artículos de cocina, en especial sus «ollas indestructibles». Disminuyó su planta en Santa Fe por la caída del consumo y el aumento de ingresos de productos importados.

Despedidos en Essen en medio del aumento de productos importados

La empresa Essen comenzó a sustituir parte de su fabricación local por productos terminados importados, lo que motivó el achique de personal. Los 30 despidos representan una disminución del 10% de la planta productiva, según marcó Noticias Argentinas.

«En los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual», comunicaron desde la compañía, según citó Infobae.

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Venado Tuerto, Oscar Infante, mencionó que hubo más despidos. “De los 34 despidos, 17 son de planta permanente y las demás son trabajadores eventuales. Pero Essen ya viene de aproximadamente tres meses haciendo bajas, de a dos, de a tres, de a cuatro. A estas treinta y cuatro se le suman entonces 58, incluidos los eventuales por supuesto, pero no dejan de ser bajas», marcó.

Essen: importaciones y reestructuración en reconocida fábrica de ollas

El conflicto en la fábrica de cacerolas de aluminio fundido se origina en una decisión de la compañía de reemplazar cerca del 45% de su producción local con componentes traídos directamente desde China. Esta decisión, sumada a la retracción de la demanda interna, paralizó la fabricación de varios componentes.

Oscar Infante, lamentó la situación: «Ha bajado la producción y los trabajadores lo ven día a día en sus puestos de trabajo». El gremio denunció que la empresa está aprovechando la crisis para llevar a cabo una «reestructuración o achique» de la plantilla.

La preocupación sindical se extiende a otras firmas de la región. Infante advirtió que la compañía Corven, otra de las grandes empleadoras metalúrgicas de Santa Fe, también estaría preparando la cesantía de unos 40 trabajadores.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.