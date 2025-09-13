Talkability, la nueva tendencia del marketing experiencial

La irrupción definitiva de las redes sociales y el crecimiento exponencial del e-comerce desde la pandemia por Covid, son dos de los factores que aceleraron y afirmaron enormes cambios en la relación entre las marcas y los consumidores. Una de esas transformaciones tiene que ver con lo experiencial. La vivencia de quien elige un producto se ha convertido en algo tanto o más importante que el producto mismo.



Ya no se trata solo de llamar la atención con una publicidad, un impacto visual o una campaña en redes. Se trata de establecer un vínculo vivencial con quien elige “la experiencia” detrás del producto. Los especialistas señalan que la clave es generar conversaciones relevantes alrededor de esa experiencia, y denominan “talkability” a la estrategia que conecta emocionalmente, genera comunidad y fortalece la reputación de la marca.



En efecto, el marketing experiencial comienza a ser tendencia, no solo entre pequeños emprendedores y pymes, sino entre las grandes empresas de alta inserción global, que ya han captado el valor del contacto mínimo y mano a mano con los consumidores.



Una de las companías líderes a nivel mundial en pronóstico de tendencias de consumo y diseño es WGSN. En su informe “Marketing Forecast 2026” recientemente publicado, se registra que el 74 % de los CMOs de empresas Fortune 1000 planea aumentar su inversión en marketing experiencial a lo largo de este año, mientras que un 66 % de los consumidores afirma sentirse más positivo respecto a una marca tras vivir una experiencia en vivo.



Ambos datos confirman que generar conversación ya no es una consecuencia o una casualidad, sino una estrategia deliberada que persiguen quienes logran éxito en el camino de construir valor de marca y conexión emocional.

Cinco claves para un talkability efectivo

“La conversación no se improvisa. Las marcas que logran mantenerse presentes en la mente del consumidor son las que entienden que el talkability se diseña, no se viraliza por accidente,” explica Germán Romero, Business Development Director Executive de another, agencia líder en comunicación estrat. El experto estructuró al menos cinco claves para construir un talkability estratégico y duradero:

1) Empezar con una narrativa, no con un formato

El talkability no nace de un post ingenioso ni de un trend forzado: empieza con una historia clara y significativa.

Una marca que no sabe qué quiere decir no tiene nada que otros quieran repetir. La narrativa elegida para generar el vínculo debe tener propósito, tono propio y una sensibilidad alineada con la audiencia objetivo. Primero el “por qué”. Después el “cómo”.

La narrativa elegida debe tener propósito, tono propio y una sensibilidad alineada con la audiencia. Primero el “por qué”. Después el “cómo”.

2) Hablar con cultura, no solo con timing

Subirse tarde a una tendencia vuelve irrelevante el contenido de valor. Subirse sin entenderla, es todavía más peligroso.

Las marcas que realmente conectan no buscan dónde estar, sino por qué. El talkability más fuerte no ocurre cuando se sigue la conversación, sino cuando se la provoca con sentido. La cultura no se persigue: se interpreta.

3) Diseñar contenido que otros quieran contar

Si una campaña no se comparte, no existe. El verdadero talkability ocurre cuando la audiencia siente que el mensaje también es suyo.

Es clave construir desde la emoción, la utilidad o el orgullo de pertenecer. En este sentido la estrategia consiste en aprender a utilizar adecuadamente los formatos que viven donde vive la comunidad objetivo: social media, video corto, experiencias compartibles. Una máxima del talkability es que ‘si nadie habla de ti, nadie te recuerda’.

El talkability no es un efecto colateral, sino una estrategia deliberada que combina narrativa, creatividad, contexto cultural e intención.

4) Construye reputación, no solo visibilidad

Las marcas que apuestan por ser virales ganan un segundo de atención. Las que apuestan por ser relevantes construyen confianza, credibilidad y permanencia.

Invertir en relaciones públicas, en voz editorial y en consistencia, es estratégico. Ser trending no te vuelve importante. Ser recordado, sí.

5) El talkability no se improvisa: se diseña, se orquesta y se mide

La conversación no empieza en el primer post, sino en el brief. El talkability no es un efecto colateral que simplemente sucede, sino una estrategia deliberada que combina narrativa, creatividad, contexto cultural e intención.

Aunque parezca espontáneo, la conversación se planifica: se incentiva con ideas compartibles, se acelera a través de la participación y se mide para entender su impacto real.