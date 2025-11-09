Decathlon abrió su primer local en la Argentina: cuáles productos ofrece, qué precios y dónde habría otras tiendas

Ya abrió en Argentina el primer local de Decathlon, la cadena de ropa deportiva de Francia. Está ubicado en el Complejo Al Río, lindante al supermercado Carrefour. Planea inaugurar 20 sucursales en todo el país los próximos cinco años. Qué precios tienen sus productos.

Decathlon planea tener alrededor de 20 sucursales en Argentina

Marca el retorno de la compañía más de dos décadas después de su primera y breve incursión en 2001. Según se informó desde la empresa, la apertura en Vicente López se enmarca en un plan de inversión a cinco años impulsado por el Grupo One que contempla un desembolso superior a los 100 millones de dólares. Entre los puntos que se piensan para abrir nuevas sucursales están Rosario, Córdoba. Salta, Neuquén, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.

Según adelantó la empresa, las primeras 300 personas que ingresaron ayer recibieron gift cards de entre 40.000 y 400.000 pesos, para ser usadas ese mismo día.

Decathlon: qué productos se comercializan y a qué precios

EL medio Infobae indicó que comercializa líneas propias como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. El local ofrece productos para 65 disciplinas deportivas.

“Decathlon se encuentra en pleno crecimiento en la región y la Argentina no sólo es un mercado muy grande, sino que tiene todos los climas y se practican todos los deportes”, sostuvo el empresario Manuel Antelo.

Pedro Aguirre Saravia, parte del Grupo One, dijo que los precios en comparación con la tienda de Uruguay son similares y con lo de Chile, un 20% más caros.

Desde Infobae enumeraron algunos precios. Se encuentran corpiños deportivos desde $19.900; camperas inflables marca Forclaz a $119.900; pantalones Quechua a $92.900; antiparras para el agua de niños a $12.400 o toallas de secado rápido a $20.200.

Una particularidad es que hay tres niveles de productos. Por ejemplo, agarraderas de fútbol para niños, cuestan $78.400 las de mejor calidad.

Se trabaja para concretar acuerdos con bancos para ofrecer cuotas sin interés.