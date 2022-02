Más de 4 mil voluntarios de Neuquén fiscalizarán una consulta popular sobre el acuerdo con el FMI

El partido Libres del Sur pretende recolectar 1 millón de votos que expresarán su oposición al acuerdo que realizó el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo de los referentes provinciales es conseguir 5 mil fiscales para la realización de la consulta popular en Neuquén, una cifra que está cerca de alcanzar su objetivo.

Esta mañana, más de 4 mil personas participaron de una capacitación vinculada a la fiscalización de la consulta popular. La actividad finalizó con una movilización por el centro de la ciudad de Neuquén

“Tenemos una gran cantidad de capacitadores y serán 5.000 las personas que en toda la provincia fiscalizarán la consulta popular, 3 mil estarán en Neuquén capital”, expresó Jesús Escobar.

La herramienta de participación ciudadana se llevará adelante el 3, 4, 5 y 6 de marzo en todo el país.

Libres del Sur colocará urnas móviles y fijas en supermercados, hospitales y salas de salud “para que la gente sepa y pueda votar en contra de la deuda que contrajo Macri con el FMI, que es una estafa”, afirmo Escobar.

Con respecto a proceso de la negociación de la deuda con el organismo multilateral, Escobar manifestó: “No hay que pagarla” y argumentó: “Está probado por el Banco Central que se incumplieron con dos puntos: primero que el FMI no podía dar semejante cantidad de dinero a la Argentina, y segundo que ese préstamo no podía utilizarse para la fuga de capitales, como hizo Macri. Alberto Fernández tiene que tomar esa investigación que hizo el Banco Central y llevarla a tribunales internacionales”.

En caso de concretarse el acuerdo anunciado, el referente de Libres adelantó: “Habrá un gran ajuste que repercutirá en las familias más vulneradas, habrá tarifazos, aumentarán más aún los precios de los alimentos, bajarán los salarios y las jubilaciones”.

Foto: Yamil Regules