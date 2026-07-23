Oftalmólogos argentinos recibieron una distinción internacional por una técnica innovadora en cirugía de retina

Un equipo de oftalmólogos argentinos recibió una nueva distinción internacional por el desarrollo de una técnica innovadora aplicada a la cirugía de retina. El reconocimiento fue otorgado durante el Congreso Anual de la American Society of Retina Specialists (ASRS), realizado en Montreal, Canadá.

El equipo del Charles Centro Oftalmológico obtuvo su séptimo Rhett Buckler Award, conocido como el “Óscar de la retina”, un premio que distingue los principales avances científicos presentados en formato audiovisual ante la comunidad internacional de especialistas.

Con esta nueva estatuilla, la institución argentina alcanzó el cuarto puesto histórico entre los equipos más premiados en el Film Festival de la ASRS y consolidó su trayectoria en investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la cirugía vitreorretiniana.

El doctor Martín Charles recibió el reconocimiento en Montreal, Canadá.

La técnica para tratar una complicación compleja

El trabajo premiado, titulado “Beyond Jet-Effect Mitigation: Controlled Interface Staining Under Perfluorocarbon in Proliferative Vitreoretinopathy Surgery”, fue seleccionado entre 121 presentaciones internacionales.

La investigación aborda la proliferación vitreorretiniana (PVR), una de las complicaciones más difíciles que pueden aparecer luego de una cirugía por desprendimiento de retina. Se trata de un proceso en el que se forman membranas sobre y debajo de la retina, que pueden contraer el tejido, generar pliegues fijos y provocar un nuevo desprendimiento.

La PVR aparece en aproximadamente entre el 5% y el 10% de los casos de desprendimiento de retina y, en muchas ocasiones, requiere procedimientos quirúrgicos complejos. Incluso cuando se logra recuperar la anatomía del ojo, el pronóstico visual puede continuar siendo reservado.

Durante la cirugía, el especialista debe identificar y retirar las membranas que se forman sobre la retina. Para hacerlas visibles, se aplica un colorante. Sin embargo, las técnicas convencionales pueden generar riesgos si el líquido se administra con demasiada presión o si se pierde la estabilidad del tejido.

Qué es el GentleJect

Frente a este desafío, el equipo argentino desarrolló el GentleJect, un dispositivo que permite administrar el colorante con mayor control y precisión.

La herramienta reduce el denominado jet effect, que consiste en la salida brusca del líquido. Este fenómeno puede resultar especialmente riesgoso cuando el cirujano trabaja a una distancia mínima de la retina.

Al disminuir la fuerza del chorro y permitir una aplicación más controlada, el dispositivo facilita la tinción de las membranas y contribuye a preservar la estabilidad del tejido durante la intervención.

Una investigación nacida en la Argentina

El desarrollo surgió a partir de una línea de investigación de los oftalmólogos Martín Charles y Aníbal Francone, quienes estudiaron técnicas para la remoción de la membrana limitante interna en cirugías de proliferación vitreorretiniana.

La experiencia quirúrgica y el trabajo científico llevaron al equipo a buscar una forma de identificar y retirar las membranas sin comprometer la estabilidad de la retina. Ese desafío impulsó el desarrollo del dispositivo y, posteriormente, la exploración de una nueva aplicación en procedimientos de mayor complejidad.

“Muchas veces, innovar consiste en conectar los puntos. En este caso, un dispositivo pensado para mejorar la administración de colorantes encontró una nueva aplicación para resolver uno de los desafíos más complejos de la cirugía de retina”, explicó el doctor Martín Charles.

El desarrollo involucró distintas etapas, desde la investigación clínica y el diseño original del dispositivo hasta su producción tecnológica y la validación de una nueva aplicación quirúrgica.

Los autores del trabajo fueron Martín Charles, Daniel Charles, Aníbal Francone, Constanza Rittatore y Gustavo Saita.

“Este séptimo Rhett Buckler Award representa años de investigación, desarrollo tecnológico y trabajo en equipo. La innovación comienza cuando nos animamos a observar un problema desde una perspectiva diferente y buscamos una manera más segura de resolverlo”, señaló Charles.

El Rhett Buckler Award reconoce las principales innovaciones científicas en cirugía de retina presentadas en formato audiovisual. La estatuilla es fabricada por la misma compañía estadounidense que produce los Premios Óscar.

Con información de Infobae.