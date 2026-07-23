Alerta amarilla por nieve en la cordillera: cómo sigue el clima en Río Negro y Neuquén

La nieve llegó a Bariloche y deslumbró a los turistas. Día de fiesta para las vacaciones de invierno. Foto: Chino Leiva

La cordillera de Río Negro y Neuquén continuará afectada por condiciones meteorológicas invernales durante los próximos días. Este viernes y sábado rige una alerta amarilla por nevadas en distintos sectores cordilleranos, mientras continúa el ingreso de aire húmedo y frío a la región.

El fenómeno afecta principalmente a la zona cordillerana centro-sur de Neuquén y el oeste de Río Negro, con lluvias, nevadas y períodos de viento blanco. Según el pronóstico, estas condiciones se mantendrán durante los próximos días y podrían intensificarse durante el fin de semana.

Se esperan lluvias y nevadas persistentes, aunque con mejoramientos temporarios hacia fines de julio y comienzos de agosto.

Cómo estará el clima en la cordillera

En Villa La Angostura se pronostican nevadas moderadas a fuertes, acompañadas por períodos de viento blanco, por lo que se recomienda extremar las precauciones para circular.

En San Martín de los Andes, las condiciones serán variables, con nevadas débiles y moderadas y la posibilidad de viento blanco.

En San Carlos de Bariloche también se esperan nevadas débiles durante las próximas jornadas.

El clima en Neuquén

En Neuquén capital se esperan jornadas mayormente nubladas, con una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 1°C.

En Zapala, el cielo permanecerá mayormente cubierto y el viento será uno de los principales factores meteorológicos, con ráfagas que podrían alcanzar los 67 km/h.

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá lluvias débiles y dispersas, con una máxima de 8°C y una mínima de -2°C.

El pronóstico para Río Negro

En General Roca, el cielo permanecerá cubierto y se esperan fuertes ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 70 km/h durante el sábado.

En Viedma, el tiempo se presentará inestable, con probabilidad de lluvias, una máxima de 15°C y una mínima de 0°C.

En la Región Sur, Ingeniero Jacobacci tendrá jornadas frescas y cielo cubierto, con temperaturas que alcanzarán los 9°C durante el día y descenderán hasta los -5°C durante la noche.

Ante la continuidad de las nevadas y la presencia de viento blanco en la cordillera, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular con extrema precaución, especialmente en los sectores de montaña.