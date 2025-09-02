Mercado cambiario: cotización del dólar oficial y blue al martes 2 de septiembre 2025

Tras un inicio de septiembre 2025 con una fuerte suba, el mercado cambiario retoma la actividad este martes 2 con la expectativa puesta en las posibles medidas del Banco Central. A continuación, repasamos la cotización del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros de hoy.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: martes 2 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación inicia su actividad este martes 2 de septiembre 2025 cotizando $1.348,60 para la compra y $1.390,89 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abre las operaciones del dólar este martes 2 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1350 1390 Banco Nación 1350 1390 Banco ICBC 1345 1407 Banco BBVA 1350 1390 Banco Supervielle 1257 1397 Banco Ciudad de Bs As 1345 1395 Banco Patagonia 1340 1390 Banco Santander 1335 1370 Banco Galicia Más 1350 1390 Banco Credicoop 1350 1390 Banco Macro 1355 1402 Banco Piano 1350 1405 Banco BPN 1330 1400

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN), este martes 2 de septiembre 2025 el dólar inicia su actividad cotizando en $1.330 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: martes 2 de septiembre 2025

En tanto, el dólar blue abre su actividad este martes 2 de septiembre 2025 en estas cotizaciones:

Para la compra: $1.335

Para la venta: $1.355

Por su parte, los dólares financieros operan este martes 2 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.377,51

Dólar CCL:

Apertura: $1.373,39

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares en efectivo puedo comprar en septiembre 2025?

Cabe recordar que desde abril pasado ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.809,44 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.