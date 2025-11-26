Plazos fijos: los bancos que lideran este 26 de noviembre el ranking de las tasas más altas
Los bancos ajustaron sus tasas nominales y de esta manera se actualizó el ranking de las entidades con mejores rendimientos.
Los ahorristas siguen buscando opciones para acumular sus pesos. Si bien las billeteras virtuales están causando furor por los rendimientos diarios que ofrecen, hay quienes aún eligen los plazos fijos de los bancos tradicionales como un mecanismo para mantener el poder adquisitivo de su dinero depositado. Por ello acá te mostramos cómo quedó el ranking actualizado de los bancos con mejores tasas.
Ranking de plazos fijos tradicionales
El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.
El ranking este miércoles 26 de noviembre se posicionó de la siguiente manera:
- Banco Macro: 30%
- Banco Hipotecario S.A: 28,5 %
- Banco Credicoop: 28%
- ICBC: 28%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 28%
- Banco de la Nación Argentina: 27%
- Banco BBVA: 26%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 26%
- Banco Santander: 25%
- Banco Galicia: 24
