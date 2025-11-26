Plazos fijos: los bancos que lideran este 26 de noviembre el ranking de las tasas más altas

Los ahorristas siguen buscando opciones para acumular sus pesos. Si bien las billeteras virtuales están causando furor por los rendimientos diarios que ofrecen, hay quienes aún eligen los plazos fijos de los bancos tradicionales como un mecanismo para mantener el poder adquisitivo de su dinero depositado. Por ello acá te mostramos cómo quedó el ranking actualizado de los bancos con mejores tasas.

Ranking de plazos fijos tradicionales

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

El ranking este miércoles 26 de noviembre se posicionó de la siguiente manera: