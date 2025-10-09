Respaldo de Estados Unidos: el Tesoro inyectó dólares en el mercado y confirmó un swap de 20.000 millones

El Tesoro de los Estados Unidos inició este jueves su plan de salvataje para la economía argentina, con un primer movimiento que incluyó la inyección de dólares en el mercado cambiario. La acción, que se realizó mediante intervenciones a través del Banco Santander, fue confirmada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien además ratificó un crucial swap de divisas.

The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

La intervención se produce en un momento de «grave iliquidez» en Argentina, según destacó Bessent. El funcionario explicó que, si bien la comunidad internacional apoya la estrategia fiscal del país, solo Estados Unidos podía «actuar con rapidez». En este marco, el Tesoro compró directamente pesos argentinos, aunque aclaró que esta operación no forma parte del intercambio de monedas acordado.

Además de la inyección en el mercado, Bessent anunció la finalización de un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El secretario aseguró que el Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar «las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados», confirmando así el respaldo prometido por la administración de Donald Trump.

Apoyo a la disciplina fiscal y las bandas cambiarias

Scott Bessent también hizo hincapié en la necesidad de la disciplina fiscal argentina. El secretario del Tesoro señaló que las políticas del país «son sólidas» cuando se basan en el equilibrio de las cuentas públicas, y remarcó la estrecha coordinación de su par, Luis Caputo, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, Bessent confirmó que el sistema de bandas cambiarias dispuesto por el Gobierno se mantiene «adecuado para su propósito», brindando así un espaldarazo a la estrategia macroeconómica del equipo de Milei.