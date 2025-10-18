Figueroa advirtió que 2026 será un año duro y adelantó que quiere cerrar el año con acuerdos salariales

El gobernador de Neuquén afirmó que la provincia recibe menos regalías y menos coparticipación, pero aseguró que la administración provincial “es más fuerte” porque no depende de anticipos para pagar aguinaldos. Planea cerrar acuerdos salariales antes de fin de año. Señaló que la provincia “estamos recibiendo menos regalías que en 2023, porque el dólar evolucionó mucho menos que la inflación, entonces en términos reales perdimos”.

Rolando Figueroa trazó un panorama económico sobre el futuro de Neuquén: “El 2026 va a ser un año muy duro”, dijo en declaraciones a LU5 al referirse a la caída de ingresos por regalías y la escasa participación en la coparticipación federal. Aseguró que la provincia “recibe menos de lo que aporta” y que cada cien pesos que un neuquino paga en impuestos nacionales, “solo vuelven 51”.

Frente a ese escenario, el mandatario ratificó que convocará a los gremios estatales después de las elecciones del 26 de octubre, con la intención de cerrar acuerdos salariales antes de fin de año y mantener la estabilidad laboral.

El gobernador marcó una diferencia con gestiones anteriores al destacar que Neuquén ya no depende de los adelantos de regalías para afrontar los aguinaldos. “Antes había que pedirle a las petroleras anticipos para pagar sueldos; esa debilidad se terminó”, afirmó. Según explicó, la provincia hoy cuenta con mayor previsibilidad financiera y capacidad de negociación: “Eso nos da fortaleza, porque no estamos hipotecando ingresos futuros ni negociando desde la urgencia”.

Figueroa destacó el aumento “virtual” de las regalías del 12 al 15%

Figueroa detalló que su gestión logró incrementar “virtualmente” las regalías del 12 al 15 por ciento, mediante un esquema que combina pagos directos y obras de infraestructura. “Las empresas siguen pagando el 12%, pero el 3% restante se aplica a obras que benefician a los neuquinos. YPF, por ejemplo, está haciendo la Ruta 7 hacia Cortaderas con ese mecanismo”, sostuvo. También aclaró que las petroleras pueden transferir esos fondos para que las obras sean ejecutadas por la provincia.

El mandatario defendió esa política como una forma de transformar los recursos de Vaca Muerta en desarrollo tangible: “Antes el 100% de las regalías se iba en gastos corrientes y se pedía prestado para cubrirlos. Hoy ese dinero se reinvierte en infraestructura, en rutas, escuelas y hospitales”. Según adelantó, para fin de año se habrán ejecutado obras por más de mil millones de dólares con fondos provinciales, un récord histórico en Neuquén.

El mandatario insistió en que la provincia necesita un nuevo esquema de coparticipación más equitativo. “Neuquén aporta el 4,2% del Producto Bruto Interno y solo recibe el 1,7% de coparticipación. Hay provincias que reciben hasta 700 pesos por cada 100 que aportan”, ejemplificó. Recordó que el Congreso nacional deberá discutir una nueva ley de distribución y planteó que los representantes neuquinos deben “defender los intereses de la provincia por encima de los partidos nacionales”.

A pesar del tono de advertencia, el gobernador cerró con una señal de optimismo. “Estamos ordenando el Estado y pagando la deuda que heredamos, pero también invirtiendo. La clave es sostener este rumbo y cuidar a los trabajadores públicos, que son quienes mantienen en marcha la provincia”, concluyó.