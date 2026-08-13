Préstamos en dólares para empresas: Caputo anunció que los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos

El equipo económico de la Casa Rosada vuelve a mover sus fichas para dinamizar la actividad productiva de cara al segundo semestre. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves a las 15 horas un paquete de medidas diseñado para flexibilizar el acceso a créditos en dólares para las empresas, respondiendo a un reclamo histórico del sector bancario y atajando la creciente preocupación por la morosidad en los créditos en moneda nacional.

El anuncio, adelantado tras su paso por la Bolsa de Comercio de Córdoba, apunta a resolver la encrucijada del crédito corporativo en una economía bimonetaria. El foco está puesto exclusivamente en el financiamiento a firmas e industrias, dejando fuera por el momento las líneas individuales para consumo u hogares.

“Hasta ahora los bancos con sus depósitos en dólares le podían prestar a las empresas que generaban dólares o tenían la garantía de empresas que generaban dólares. Hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas, pero dentro de un marco macroprudencial. Solo van a poder prestar los bancos hasta un 15% de los depósitos en dólares”, anunció Caputo.

El titular de Hacienda estuvo acompañado en la conferencia de prensa junto al viceministro de Economía, José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

“Hoy nos parece que es el timing apropiado porque por un lado, las tasas en pesos todavía son altas, y esas tasas altas para muchos de los negocios hacen que sea más dificultoso hacerlo rentable y también es importante por el lado de la Ley de Inocencia Fiscal. El objetivo es que haya un mayor crédito”, acotó el funcionario.

Caputo detalló que esos dólares que tomarán las empresas van a tener que ser liquidados en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) y convertirlos en pesos. Asimismo, el ministro aclaró que las tasas correrán por cuenta del mercado, por lo que no tienen estimaciones de los porcentajes.

“El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los dólares del colchón«, definió.

La caja de US$ 18.000 millones que el Gobierno busca mover

La decisión del Ejecutivo apunta a corregir la brecha que arrastra el sistema bancario local, donde la capacidad prestable de los depósitos en divisas se encuentra fuertemente subutilizada por regulaciones heredadas del colapso macroeconómico de 2001.

El mapa de los depósitos y préstamos en dólares muestra los siguientes números clave:

Depósitos en dólares: acumulan cerca de US$ 40.000 millones depositados en el sistema financiero.

acumulan cerca de depositados en el sistema financiero. Préstamos otorgados: apenas alcanzan los US$ 22.200 millones en financiamiento activo.

apenas alcanzan los en financiamiento activo. Margen prestable: existen más de US$ 17.800 millones en los encajes y saldos bancarios sin volcar a la producción por trabas normativas.

Hasta el momento, los bancos solo podían prestar dólares a firmas de la cadena exportadora directa. Con los cambios en carpeta, la autoridad monetaria profundizará la flexibilización iniciada en junio, que permitía prestar a no exportadores con avales de firmas que generen divisas, para ampliar el abanico de PyMEs y proveedores corporativos que puedan financiarse a tasas de un solo dígito en moneda dura.

«Preservamos la nada misma»: el guiño de Bausili y la traba judicial

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, ya había dejado entrever este giro regulatorio al cuestionar los marcos «superrestrictivos» que rigen desde la salida de la convertibilidad. En sus últimas intervenciones, el funcionario señaló que el exceso de celo normativo atrofió el crédito interno: «Es cierto que preservó al sistema de un riesgo de descalce, pero terminamos preservando un sistema financiero que es de los más chicos del mundo. Preservamos la nada misma».

Asimismo, desde la autoridad monetaria explicaron por qué la apertura se concentrará en las corporaciones y descartaron, por el momento, un despliegue masivo de créditos hipotecarios en dólares para particulares:

Jurisprudencia dura para empresas: la Justicia exige el cumplimiento estricto de los contratos corporativos en dólares ante episodios de devaluación, considerando que las partes cuentan con espalda financiera.

la Justicia exige el cumplimiento estricto de los contratos corporativos en dólares ante episodios de devaluación, considerando que las partes cuentan con espalda financiera. Protección a las personas: la jurisprudencia argentina suele morigerar o forzar renegociaciones a favor de las personas físicas ante saltos en el tipo de cambio, lo que genera reticencia en los bancos para prestarles en divisas.

Con esta jugada, Luis Caputo confía en inyectar liquidez inmediata al circuito productivo sin apelar a la emisión monetaria, utilizando los propios dólares estacionados en los bancos para oxigenar los balances de las empresas antes de que finalice el año.