Neuquén se destaca en ventas de 0km gracias a Vaca Muerta y a atractivos créditos

0km. Gracias al sector oil and gas, Neuquén gana participación en el total de patentamientos de Argentina. Foto: Cecilia Maletti.

El sector automotor es un termómetro de la economía en varios frentes. La producción de automóviles suele moverse al compás de la industria nacional. Asimismo, es un rubro de alta ponderación en el intercambio comercial de Argentina con el resto del mundo. Sin embargo, una variable que es transversal a ambos aspectos es el nivel de patentamientos (o de ventas) en el mercado interno.

En los primeros seis meses del 2024, los patentamientos de unidades 0km en Argentina acumulan una contracción del 22,6% interanual. Esto incluye tanto a automóviles como vehículos comerciales livianos y pesados. Los datos fueron difundidos por Siomaa S.A., empresa especializada en la generación de estadísticas y análisis del mercado automotor argentino.

En el desagregado por jurisdicción se observan diferencias de desempeño significativas, como es de esperar en un país estructuralmente heterogéneo como el nuestro. Si bien en todas las provincias se observan caídas año a año durante el primer semestre, los niveles de variación difieren de modo considerable.

Un oasis llamado Neuquén

Las ventas de vehículos 0km en la provincia de Neuquén evidencian un comportamiento singular. Analizado en perspectiva nacional, e incluso regional, el panorama del sector automotor neuquino es menos desfavorable.

Neuquén fue la provincia donde el número de patentamientos de 0km menos se redujo en el primer semestre. Con respecto a igual período del año pasado, la contracción fue del 8,1%, muy lejos de la caída evidenciada en todo el país (-22,6%) o, por ejemplo, en la vecina provincia de Río Negro (-15,8%). El peso relativo de Neuquén en los patentamientos de Argentina se incrementa por este motivo.

Entre enero y junio de 2024, el número de unidades patentadas en Neuquén fue de 5.850. Esto posiciona a la provincia en el sexto lugar en el ránking nacional, siendo solo superadas por las cinco jurisdicciones más pobladas del país. Estas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza.

Si se analizan estos guarismos en términos relativos, y obtenemos unidades vendidas per cápita en el primer semestre del 2024, la provincia norpatagónica asciende al podio nacional. Con 823 unidades vendidas cada 100.000 habitantes, Neuquén se ubica en el tercer lugar, por debajo de CABA y de Tierra del Fuego. Los datos de población corresponden al último Censo de Población, Hogares y Vivienda realizado en Argentina.

La energía de Vaca Muerta

El gran presente de la formación no convencional contribuye a atenuar en la provincia los efectos de la recesión de Argentina. Esto se verifica en varios sectores de actividad, y uno de ellos es el mercado automotor.

Este factor opera a través de dos vías. En primer lugar, la expansión de actividades extractivas y de los servicios conexos provoca un incremento de ventas corporativas de las concesionarias de Neuquén. En segundo lugar, los elevados salarios que paga el sector oil and gas apuntalan las operaciones con personas físicas (retail). A mayores ingresos, mayor es la propensión a comprar vehículos 0km en lugar de usados.

Germán Bello, gerente comercial de Iruña, señaló que “la venta a personas jurídicas en nuestra región es muy alta con respecto al resto del país, y esto claramente es resultado del desarrollo de la industria oil and gas”. Aunque aclaró que la marca no tuvo un buen primer semestre en ese segmento, indicó que hay buenas expectativas para lo que resta del año por el lanzamiento de la nueva versión de la pick up Amarok.

En el mismo sentido apuntó Juan Ignacio Varni, gerente comercial de Sapac. “Vaca Muerta, y todos los servicios que implica Vaca Muerta, tiran fuerte lo que es corporativo”, marcó. Con la Ranger y la Transit como principales productos del segmento, este concesionario registra desde mayo un fuerte repunte con respecto a lo que fue el comienzo del año.

“El desarrollo de Vaca Muerta juega un papel fundamental para nosotros, gran parte de nuestros clientes prestan servicios allí“, sostuvo Franco Sánchez, gerente de ventas de Nippon Car. “Nuestro mercado se compone, en gran medida, de empresas donde nuestro producto insignia, la Hilux, se destaca ampliamente”, agregó en referencia a la importancia del segmento corporativo en su negocio.

Las ventas a personas físicas muestran una dinámica similar. Carlos Pasta, gerente de ventas de Pire Rayen, explicó a este medio que, tras un flojo arranque de año, el concesionario ha incrementado su nivel de operaciones y que está cubriendo los objetivos de ventas, principalmente gracias a los patentamientos de los modelos Cronos y 208.

Este concesionario está tanto en Neuquén como en General Roca (Río Negro), y Pasta advierte diferencias entre una provincia y otra. “El movimiento es mayor en Neuquén, hay más ventas, más demanda”, señaló, y destacó el rol del sector hidrocarburífero en la composición de su cartera de clientes no corporativos.

En igual sentido se refirió Sánchez, al comentar que “Vaca Muerta no solo ha impulsado las ventas a empresas, sino que también ha generado una demanda significativa entre clientes particulares”.

Dólar, financiamiento y precios

Aunque el desarrollo de Vaca Muerta permitió al sector automotor neuquino no sentir el pleno embate de la crisis, en los últimos meses otros elementos están siendo determinantes en la dinámica comercial.

Por tratarse de un bien transable, los vehículos 0km se encarecieron relativamente tras la brusca devaluación de diciembre. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el primer trimestre del año los precios de adquisición de vehículos en la Patagonia se incrementaron un 58%, mientras que el nivel general lo hizo en un 53%. El dato es llamativo, pues en ese período hubo una total liberación de muchos precios que estaban reprimidos.

Este panorama se revirtió en el segundo trimestre, cuando el incremento del nivel general de precios de la región patagónica fue de un 19%, mientras que los valores de adquisición de vehículos registraron una suba promedio del 9%.

Los gerentes consultados coincidieron en señalar que el comienzo de año fue difícil e incierto, pero que en los últimos meses se evidencia una recuperación en el volumen de operaciones cerradas. En este sentido, el “efecto precio” no fue el único relevante: el resurgimiento del crédito y la baja del costo de financiamiento ayudaron a que la actividad repunte.

“Hay una baja de las tasas de interés que ayudó mucho, apareció la tasa cero en la línea nacional, hay propuestas muy agresivas de la financiera de fábrica, con montos elevados en 12 y 24 meses”, contó Pasta.

En la misma línea, Varni dijo que “en abril empezaron a verse los brotes verdes de las bajas de intereses, y a partir de la segunda quincena de mayo empezó un repunte muy brusco”. Además, explicó que, por el elevado peso relativo de los clientes corporativos en el concesionario, el 80% de las operaciones que cierran es con financiamiento.

Bello coincidió al señalar que el segundo trimestre fue un punto de inflexión, con incremento de ventas. “La aparición de productos financieros con tasas muy competitivas fue el motor principal”, explicó.

Otro factor influyente fue la depreciación de los tipos de cambio paralelos hasta la semana pasada. Esto provocó que las personas (físicas o jurídicas) que contaban con ahorros en moneda extranjera mejoraran su posición con respecto al valor del rodado.

“Las últimas subas del dólar hicieron bajar los precios a valor dólar de los autos. A la gente que meses anteriores no llegaba con los dólares que tenía para comprar un auto o cubrir el anticipo mínimo, la suba del dólar la ayudó mucho para llegar”, dijo Pasta. Sin embargo, dijo que es esperable que la reciente baja del dólar frene este impulso.

“Está relacionado directamente, sube el dólar y aparecen operaciones”, comentó Bello, mientras que Varni indicó que “el efecto por la suba del dólar fue en los últimos 15 días, antes fue todo del crédito, su reaparición fue lo que tuvo mayor impacto”.

Sánchez también ponderó el dinamismo que generó en el concesionario la depreciación cambiaria, y destacó el trabajo de prospección de su equipo de ventas. “Seguimos sorprendidos por el gran número de operaciones que hemos realizado y las que tenemos por delante”, dijo.