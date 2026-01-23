Nueva herramienta: Banco Patagonia habilita pagos con QR Pix en Brasil a través de su aplicación
Esta funcionalidad ya se encuentra disponible para los clientes a través de la app del banco y apunta a ofrecer una experiencia de pago rápida y segura a quienes viajen al vecino país.
Banco Patagonia anunció la incorporación de una nueva funcionalidad a su app: los pagos con QR Pix en Brasil. Con esta herramienta, informó la entidad bancaria, se busca facilitar la realización de compras de manera rápida, simple y segura, sin la necesidad de descargar otras aplicaciones.
A partir de ahora, los clientes solo deberán usar el botón QR de siempre en la app del banco y pagar todas las compras en comercios que acepten PIX, que es el sistema de pagos instantáneos más utilizado en el vecino país.
La operatoria es 100% digital y se podrá realizar sin intermediarios ni pasos adicionales, debitándose de la caja de ahorro en dólares. Y si el cliente no tiene dólares, también puede comprarlos a través de la app y sumarlos a su caja de ahorro en dólares.
Lucas Sarco, gerente de Innovación de Banco Patagonia, manifestó que con esta incorporación, la firma «le facilita al cliente un viaje a Brasil sin sobresaltos».
Y agregó: «Es una funcionalidad simple, segura y que garantiza una experiencia digital única a cada uno de nuestros clientes”.
Paso a paso, cómo funciona
- Entrá a la app de Banco Patagonia.
- Seleccioná “Pagar con QR”.
- Escaneá el código QR Pix del comercio.
- Elegí pagar con tu caja de ahorro en dólares.
- Y listo!
Comentarios