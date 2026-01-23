Nueva herramienta: Banco Patagonia habilita pagos con QR Pix en Brasil a través de su aplicación

Banco Patagonia anunció la incorporación de una nueva funcionalidad a su app: los pagos con QR Pix en Brasil. Con esta herramienta, informó la entidad bancaria, se busca facilitar la realización de compras de manera rápida, simple y segura, sin la necesidad de descargar otras aplicaciones.

A partir de ahora, los clientes solo deberán usar el botón QR de siempre en la app del banco y pagar todas las compras en comercios que acepten PIX, que es el sistema de pagos instantáneos más utilizado en el vecino país.

La operatoria es 100% digital y se podrá realizar sin intermediarios ni pasos adicionales, debitándose de la caja de ahorro en dólares. Y si el cliente no tiene dólares, también puede comprarlos a través de la app y sumarlos a su caja de ahorro en dólares.

Lucas Sarco, gerente de Innovación de Banco Patagonia, manifestó que con esta incorporación, la firma «le facilita al cliente un viaje a Brasil sin sobresaltos».

Y agregó: «Es una funcionalidad simple, segura y que garantiza una experiencia digital única a cada uno de nuestros clientes”.

Paso a paso, cómo funciona