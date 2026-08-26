SUSCRIBITE Diario papel
Economía

Peso chileno hoy: cuánto vale este 26 de agosto y qué pasa con el dólar para viajar a Chile

¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, miércoles 26 de agosto de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.

Redacción

Por Redacción

Peso Chileno

Peso Chileno

Este miércoles 26 de agosto, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este miércoles 26 de agosto de 2026?

Miérocles 26 de agosto de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

  • $1.66 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $165.897,70 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 26 de agosto de 2026?

Si planificás viajar a Chile este miércoles 26 de agosto de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este miércoles 26 de agosto de 2026:

  • $1.480,00 para la compra
  • $1.530,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este miércoles 26 de agosto de 2026:

  • $1.470 para la compra.
  • $1.540  para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 26 de agosto de 2026?

En agosto de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.

Así se encuentran este miércoles 26 de agosto de 2026, según el último reporte:

Paso FronterizoProvincia / UbicaciónEstado al 25/08/2026Horario de AtenciónObservaciones y Exigencias de Vialidad
Pino HachadoNeuquén (RN 242)INHABILITADO09:00 a 18:00 hs (Egreso) / 19:00 hs (Ingreso)Nieve acumulada en banquinas, sectores con escarcha y viento intenso. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)Habilitado con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada mojada por riego de salmuera y formación de hielo en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con barro, hielo y baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 20:00 hsTramo mixto (terrestre y lacustre). Ripio con barro y escarcha. Cadenas obligatorias y reserva previa de barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)Habilitado08:00 a 18:00 hsPaso exclusivo de carácter turístico/lacustre operando con normalidad.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)Inhabilitado / CerradoTemporada invernalCerrado por período invernal y acumulación de nieve.


Temas

Chile

Dólar

Peso chileno

Este miércoles 26 de agosto, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén