Peso chileno hoy, martes 13 de octubre: a cuánto cotiza y qué tener en cuenta para viajar a Chile desde la Patagonia
¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, martes 13 de octubre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.
Este martes 13 de octubre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.
Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 13 de octubre de 2026?
Martes 13 de octubre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.55 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $155.407,40 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 13 de octubre de 2026?
Si planificás viajar a Chile este martes 13 de octubre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este martes 13 de octubre de 2026:
- $1.495,00 para la compra
- $1.540,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 13 de octubre de 2026:
- $1.480 para la compra.
- $1.550 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy,martes 13 de octubre de 2026?
En octubre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro continúan operando bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas y las heladas matinales.
Así se encuentran este martes 13 de octubre de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 13/10/2026
|Horario de Atención
|Observaciones e Indicaciones Oficiales
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|HABILITADO.
|Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada, sectores con hielo. Viento calmo. Zona con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231 / Villa La Angostura)
|INHABILITADO
|Calzada despejada. Posible hielo en sectores.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Tramo de ripio afectado por barro y heladas matinales. Baja adherencia. Uso obligatorio de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 18:00 hs
Ingreso: 08:00 a 19:00 hs
|Sectores con nieve e hielo en acceso Batea Mahuida. Exclusivo para vehículos menores y 4×4. Cadenas obligatorias.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre y lacustre). Calzada de ripio poceada con barro y hielo. Cadenas obligatorias y reserva previa en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso lacustre/turístico operativo con normalidad, sujeto a condiciones de navegabilidad en los lagos.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por veda invernal debido a la acumulación de nieve en alta montaña.
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